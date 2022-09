Raketový start akcií Bezvavlasy. Za první den obchodování přidaly na pražské burze 20 procent | E15.cz

Závěrečný kurz byl 590 korun, o sto korun výše než byla cena, za kterou mohli cenné papíry koupit investoři v rámci IPO, které probíhalo předchozí dva týdny. Zobchodovalo se 4960 kusů a objem uskutečněných transakcí tak dosáhl 2,9 milionu korun. Tržní hodnota firmy Bezvavlasy se díky výraznému posílení zvýšila na 590 milionů korun.

Podle názoru Františka Bostla, jehož firma Starteepo společně s majiteli vstup na burzu připravovala, byl cenový skok v úvodní den obchodování mimo jiné výsledkem atraktivního ocenění akcií v IPO. „Projevil se i vliv krácení objednávek, ke kterému majitelé dospěli a podpořili tak poptávku na sekundárním trhu,“ řekl Bostl.

„Vnímám dnešní den jako solidní start. Pokud bude hospodaření firmy naplňovat očekávání investorů, akcie budou růst i do budoucna. V našem portfoliu budou akcie Bezvavlasy významnou pozicí,“ dodal. Oba Bostlovy fondy kvalifikovaných investorů - Czegg Ventures a New Age Fund - si před vstupem na burzu koupily akcie firmy Bezvavlasy do portfolia. Dohromady nyní vlastní 115 tisíc kusů.

Nárůst zaznamenaly akcie společnosti Bezvavlasy, která se zabývá online a velkoobchodním prodejem vlasové kosmetiky, také na burze RM-Systém, jehož vlastníkem je Fio banka. Zde poskočil kurzu nahoru o osm procent na 530 korun. Investoři nakoupili a prodali 4348 kusů v hodnotě 2,2 milionu korun.

„Z mého pohledu byla emise na spodní straně úpisu atraktivně oceněna a do Fio fondu domácího trhu jsem emisi zařadil. První obchodní den nepřinesl sice vysoké obchodní objemy, ale na emisi s danou kapitalizací se jednalo o slušný výsledek," okomentoval debut portfolio manažer Fio fondů David Brzek.

K rozdílu mezi cenami na pražské burze a v RM-systému Brzek uvedl že „rozdíl kurzu je částečně dán jiným obchodním modelem a skladbou investorů. U emisí z trhu Start krátkodobý rozdíl v kurzech mezi jednotlivými trhy není ničím neobvyklým, postupně však dochází k jejich sjednocení, aby nebylo možné realizovat arbitrážní obchody."

Firma Bezvavlasy umístila v IPO, které skončilo minulý týden ve čtvrtek, mezi investory 230 tisíc akcií (23procentní podíl) v celkové hodnotě 112,7 milionu korun. Cenné papíry prodávali majitelé firmy František Novotný a Aleš Hudeček. Emise sice byla přeupsána, nicméně majitelé se rozhodli využít možnosti neprodávat všechny nabízené akcie – původně bylo v nabídce 300 tisíc kusů.

Upisovací kurz byl tedy nakonec stanovený na 490 korun. Akcie se prodaly při nižší hranici upisovacího pásma, které bylo až 630 korun.

„Naše ambice byly blíže hornímu cenovému pásmu. Chápeme, že pohledem současného negativního sentimentu na trzích je tento cíl nereálný,“ uvedli zakladatelé. Ti nadále zůstali většinovými majiteli společnosti Bezvavlasy.

Snížení počtu nabízených akcií způsobilo minulý týden menší kontroverzi. Pár negativních reakcí se objevilo zejména na sociální síti Twitter. Majitelé firmy však měli na takový krok podle podmínek uvedených v prospektu nárok a tak nedošlo k žádnému porušení pravidel.

Navíc podle informací E15 nedošli retailoví investoři, kteří chtěli akcie Bezvavlasy v IPO koupit, k významnější újmě. Společně se snížením počtu nabízených cenných papírů své pokyny ponížily i oba Bostlovy fondy. Ty chtěly přikoupit v IPO další akcie navíc k těm, které získaly v neveřejné části prodeje. „Zbývajícím investorům se díky tomu uspokojily objednávky,“ poznamenal Bostl.

Za zmínku stojí, že počet prodávaných cenných papírů ponížila během IPO v roce 2020 kvůli slabší než očekávané poptávce i společnost Česká zbrojovka Group, dnes Colt CZ Group.