Rána pro londýnskou burzu. Velké firmy raději dávají přednost akciovému trhu v New Yorku | e15.cz

Londýnská burza ztrácí na lesku. Přibývají firmy, které se otáčejí k evropskému finančnímu centru zády a dávají přednost zalistování svých akcií na některé z burz v USA. Do New Yorku hodlají se svými cennými papíry zamířit například polovodičová společnost Arm či největší světový výrobce a dodavatel stavebních materiálů CRH. V obou případech jde o korporace, jejichž hodnota dosahuje desítek miliard liber.

Britská vláda dělala v posledních měsících, co mohla, aby přesvědčila firmu Arm, že primární veřejná nabídka na London Stock Exchange je tou nejlepší volbou. Avšak neúspěšně. Nepomohlo ani to, že se do jednání se současným majitelem, kterým je japonský investiční konglomerát SoftBank, zapojil přímo i premiér Rishi Sunak.

„Po několikaměsíčních jednáních s britskou vládou a finančním regulátorem se SoftBank a Arm rozhodly, že zalistování akcií v USA v roce 2023 je pro firmu nejlepší volbou,“ uvedl v prohlášení zveřejněném v pátek Rene Haas, generální ředitel společnosti Arm. Ta se zabývá navrhováním čipů zejména pro mobilní telefony a tablety.