Rekordní zisk, stabilní výhled. Kofola potvrzuje dividendovou kondici
Kofola loni vykázala čistý zisk 601 milionů korun, a to při tržbách 11,08 miliardy korun. Zisk na úrovni EBITDA měla nejvyšší v historii – 1,85 miliardy korun. Opravdu silná čísla a vysoký meziroční růst byly podpořeny zejména akvizicemi. Z loňského zisku proto vyplatila firma dividendu ve výši 21 korun na jednu akcii. Na jakou výplatu se mohou akcionáři těšit za letošek?
Připomenu jen, že Kofola loni překvapivě již v říjnu vyplatila zálohovou dividendu 7,50 koruny. Následně v červnu tohoto roku schválili akcionáři návrh představenstva firmy vyplatit celkovou dividendu 21 korun. A v srpnu pak došlo k výplatě zbylé částky, tedy 13,50 koruny.
Dividendová politika Kofoly je rozdělit mezi své akcionáře přibližně 300 milionů korun. To by odpovídalo výplatě právě zmíněných 13,50 koruny na akcii. Troufám si tvrdit, že i letošní celková dividenda bude vyšší a oněch 300 milionů beru pouze jako nejnižší možnou částku.
Schopnost vyplácet dividendu záleží totiž na několika skutečnostech. Zjednodušeně se dá říci, že společnost musí mít k distribuci dividendy dostatečnou hotovost tak, aby neohrozila svou finanční stabilitu.
Povedou stejná čísla ke stejné dividendě?
A právě pokud se podívám na projekce Kofoly na tento rok, tak by měla dosáhnout mírného meziročního růstu tržeb o zhruba 1,5 procenta, EBITDA s kolegy analytiky očekáváme na hranici 1,9 miliardy korun.
Víceméně tedy půjde o stejná čísla, jaká Kofola představila za rok 2024. Při stejném výplatním poměru by tedy i distribuce mezi akcionáře měla být stejná. Investoři se tedy mohou příští rok těšit na asi 21 korun na akcii.
Nečekám ale, že by tak jako loni došlo nejdříve k výplatě zálohové dividendy. Spíše se dočkáme standardní výplaty někdy v létě příštího roku. Ve srovnání se současnou tržní cenou nabízí předpokládaná výplata slušný dividendový výnos ve výši pěti procent.
