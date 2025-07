Celkem čtrnáct výrobních závodů a víc než tři tisíce zaměstnanců. To je ve zkratce český lovebrand Kofola, který vede už třetí generace rodiny Samarasových. Kofole se daří, nicméně na Slovensku majitelé letos očekávají desetiprocentní pokles tržeb kvůli nově zavedené dani ze slazených nápojů. O stejné dani se přitom začíná mluvit i v České republice: V předvolebním programu ji mají například Starostové.

„Politikům nejde o zdraví. Hledají jen způsoby, jak získat další peníze do skomírající státní kasy. Je to nefér, protože nikdo nechce zdanit například bonbony nebo čokolády,“ říká k tématu ve FLOW Jannis Samaras, spolumajitel Kofoly.

V exkluzivním rozhovoru vystoupil Jannis poprvé v médiích dohromady se svým synem Alexandrosem, který také pracuje v Kofole. Je spoluzakladatelem rostoucí společnosti Prager’s, která vyrábí především cidery a kterou Kofola koupila v roce 2019. Letos Prager’s obratově cílí na 60 milionů korun.

Ve firmě se otci se synem prý spolupracuje dobře: Jannis nechává synovi volnou ruku tak, aby si vše na vlastní kůži vyzkoušel a udělal si byznys po svém. Celá skupina prosperuje; za rok 2024 vykázala Kofola tržby přes 11 miliard korun a rekordní zisk EBITDA v hodnotě 1,85 miliardy.

UGO je nejrychleji rostoucí část Kofoly, plánujeme expanzi do zahraničí

Letos Kofola plánuje investice mimo jiné do inovací závodů, například do závodu v Krnově, který byl zničen loňskou povodní. „Škody se nakonec vyšplhaly na více než 300 milionů korun,“ dodává Samaras v rozhovoru.

Změny počasí a stále častější povodně firmu trápí. Evropa však neřeší podle Samarasových klima správnou cestou. „Často si ťukáme na čelo. Mnohá opatření jsou tak extrémní, že to od tématu ochrany klimatu odradí i lidi, kteří tomu věřili,“ říká osmadvacetiletý Alexandros.

„Jenom zdražujeme všem lidem život. Politici by se měli soustředit na důležitější věci, tady vyléváme s vaničkou i dítě. Pokud v tom takhle budeme pokračovat, tak už nebudeme bohatá společnost. Jde to rychle a budeme překvapení, jak to tady bude vypadat za pět let,“ doplňuje ho otec Jannis.

Ze sto milionů na miliardu – úspěch Lerosu

Byznys je podle něj především tvrdá práce. Jako příklad úspěchu, který si odpracovali, uvádí síť restaurací UGO. „Bylo deset let ztrátové, teď je to nejlepší část firmy z pohledu dynamiky, stále roste a brzy máme v plánu první expanzi do zahraničí,“ dodává Jannis s tím, že zatím nechce říkat podrobnosti.

Velmi dobře se daří také společnosti Leros, která vyrábí bylinné čaje. „Když jsme firmu kupovali v roce 2018, měla 100 milionů obrat a záporné výsledky. Teď se už obratově pohybujeme okolo miliardy,“ dodává Jannis Samaras.

Kofola má pod sebou několik dceřiných společností a mnoho nápojových značek. Nyní uvažuje o koupi skomírající nápojářské skupiny Bohemian Healing Marienbad Waters, do které spadá například Bílinská kyselka.

Jak se pracuje tátovi a synovi v jedné firmě společně?

Jaké hodnoty v byznysu vyznávají?

A jakou novinku Kofola uvede na trh?

Jak moc narazili na polském trhu?

Podívejte se na celý díl FLOW, kde jsme v hodinovém rozhovoru vyzpovídali společně jedny z nejúspěšnějších českých podnikatelů ve dvou generacích: Jannise a Alexandrose Samarasovy.