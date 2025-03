Nástup Donalda Trumpa znamenal renesanci investic v Rusku. Tamní akcie ze svých prosincových minim vydělaly investorům desítky procent, a to zdaleka nejen těm domácím. Spekulantům zejména z řad rizikových fondů nakupujících Rusko prostřednictvím účtů ze třetích zemí navíc vydatně vyšponoval zisky tvrdý rubl. Jen za poslední tři měsíce tak cynická sázka na válečné Rusko mohla vynést až kolem padesáti procent. Společnou úvahou burziánů je sázka na to, že Trump alespoň zčásti vrátí Moskvu na finanční mapu světa.

„Rétorika Donalda Trumpa naznačuje, že usiluje o určitý návrat Ruska do globálního finančního i ekonomického systému,“ soudí portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler. V následujících měsících by podle něho mohlo dojít k uvolnění některých sankcí, v extrémním případě by se Amerika mohla připojit k malé skupince zemí světa, která žádné sankce vůči Rusku neuplatňuje. To by kurzy tamních aktiv tlačilo nahoru.

„Vzniká dojem, že Rusko brzy nebude v hospodářské izolaci, a bude tak exportovat vyšší objemy paliv a nerostů, a to zřejmě za vyšší ceny než dosud,“ uvádí expert Capitalinked Radim Dohnal. Výsledkem jsou překotné sázky na ruský trh. „O ruská aktiva se tak začínají zajímat některé americké hedgeové fondy,“ dodává Pfeiler.

Už minulý týden ostatně probleskly zprávy, že Vladimír Putin umožní některým zahraničním institucionálním investorům prodej některých ruských aktiv. Doposud přitom fondy ve většině případů taková aktiva prodat nesměly. Putin konkrétně zmocnil americký hedgeový fond 683 Capital Partners k nákupu cenných papírů v ruských společnostech od jedenácti dalších fondů, většinou se sídlem v USA a Velké Británii. Putinem mírně pootevírané dveře do Ruska pro přespolní peníze se pak odrážejí v sílící kondici finančních trhů země. „Ruská akciová burza je jedna z těch, kde politika má nejvyšší dopad na tržní sentiment,“ zdůrazňuje Dohnal.