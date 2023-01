Skupina Premiot mlčí o nesplacených dluhopisech. Ve hře mohou být stovky milionů od investorů | E15.cz

Na českém finančním trhu se schyluje ke kauze, která by mohla zasáhnout tisíce drobných i větších investorů. V prodlení s vyplácením úroků i se splácením dluhopisů jsou některé firmy z realitní skupiny Premiot Group podnikatele Ondřeje Spodniaka. Skupina Premiot v posledních letech vydala cenné papíry za minimálně vyšší stovky milionů korun. Sám Spodniak ani nikdo jiný z jeho firmy na pokusy deníku E15 o kontakt nereagoval. Bez odezvy zůstaly i dotazy zaslané e-mailem přímo a také prostřednictvím PR agentury.

Na potíže firmy upozornil v pátek na sociální síti LinkedIn provozovatel serveru dluhopisar.cz a portfolio manažer Fondu českých korporátních dluhopisů Martin Dočekal. „Podle několika zdrojů našeho serveru skupina Premiot již delší dobu nevyplácí kupony u svých dluhopisů. Nedošlo ani k výplatě jistin u dluhopisů, které byly splatné na konci roku,“ uvedl.

V posledních letech vydala skupina Premiot dluhopisy přinejmenším v objemu vyšších stovek milionů korun. Peníze si firmy ze skupiny různě navzájem půjčují. Vedle toho si firmy ze skupiny Premiot půjčují peníze i prostřednictvím směnek. Při své propagaci Spodniakova skupina využívá známých osobností, například tenistku Karolínu Plíškovou či herce Petra Štěpánka.

Podle informací deníku E15 se zpoždění se splacením jistiny týká přinejmenším dvou emisí dluhopisů. Konkrétně jde o Europa Investment Property CZ 8/22 a o Premium Data Systems 8/22 III. Obě firmy jsou součástí skupiny Premiot.

Jedná se o relativně menší emise. V případě dluhopisů Europa Investment Property CZ (nyní je nový název Premiot obchodní – pozn. red.) s pevným úrokovým výnosem osm procent p.a. měla činit jmenovitá hodnota emise až 50 milionů korun. U bondů Premium Data Systems, která podniká v oblasti datových center, je v emisních podmínkách uvedený maximální objem 25 milionů korun.

Den konečné splatnosti cenných papírů byl 31. prosinec 2022, přičemž podle emisních podmínek mělo dojít k připsání peněz na účty investorů jednorázově k tomuto datu. Minimálně v jednom případě však obchodní zástupce tvrdil klientovi, že na splacení má firma 30 dnů, nic takového však emisní podmínky neobsahují. Jednou z výmluv směrovaných klientům také mělo být, že zpoždění způsobila výměna banky, ve které mají firmy účty, a že banka kontroluje odchozí platby.

Na dotazy ohledně situace, které byly odeslané už minulý týden v pátek, dosud nikdo z Premiotu nereagoval. Po pondělní urgenci deníku E15 přitom mediální zástupce na základě informací od Premiotu odpověděl, že „se čeká na finální potvrzení (vypracovaných odpovědí) od pana Spodniaka“. Ani v úterý však nic nedorazilo.

Sám Spodniak ještě v pátek dopoledne redakci deníku E15 poslal SMS, že je na schůzce a že zavolá později. Posléze už ale nebral mobil a stejně tak bez odezvy vyzvání telefon v sídle firmy.

Skupina Premiot Group se zabývá realizací developerských projektů, akvizicemi stavebních pozemků, nákupem a rekonstrukcemi historických budov a jejich přeměnou na luxusní rezidenční nemovitosti. Kromě toho investuje i do datových center a vlastní prostřednictvím firmy Premiot těžební také kamenolomy. Jediným akcionářem společnosti je Premiot Group Ltd. se sídlem registrovaným v Londýně. V jejím čele stojí jako ředitel Spodniak.

Potíže s vyplácením úroků či splácením jistin se mohou týkat i dalších emisí, které v rámci skupiny Premiot vydávají různé firmy. Za zmínku stojí, že v dokumentech zasílaných klientům Premiot uvádí, že „korporátní dluhopisy patří v současnosti mezi stabilní a bezpečná zhodnocení finančních prostředků“. A že „společnost dosud splatila řádně a včas 100 procent svých závazků z ukončených emisí dluhopisů všem jejich držitelům“.

Přesná a aktuální výše dluhů vlajkové společnosti Premiot Group není známá. Poslední dostupná výroční zpráva je v obchodním rejstříku za rok 2020. Stejně tomu je i u zmíněné Premiot obchodní (dříve Europa Investment Property CZ). Potíže se včasným odevzdáváním účetních výkazů do obchodního rejstříku má ve Velké Británii i mateřská Premiot Group Ltd.

Novější údaje jsou dostupné alespoň v prospektu firmy Premiot realitní (dříve Development EIP). Podle nich činily ke konci září 2021 cizí zdroje Premiot obchodní (dříve Europa Investment Property CZ) celkem 779 milionů korun. V případě mateřské Premiot Group byly cizí zdroje 316 milionů korun. V obou případech bylo hospodaření za prvních devět měsíců roku 2021 ztrátové – Premiot Group prodělala 2,9 milionu korun, Europa Investment Property CZ pak přes 16 milionů.

Podle odhadů by celkové cizí zdroje firem v rámci skupiny Premiot mohly být mezi dvěma až třemi miliardami korun. Různé emise dluhopisů mají splatnost letos a také v letech 2024 a 2025. Skupina Premiot Group nemá povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku.

Na straně aktiv se firma prezentuje řadou projektů zejména v oblasti realit. V realizaci je například projekt Amera Tower v Rumunsku, horské apartmány Zapače na Slovensku, projekt Karolína Harrachov či bytový komplex Skalka v Praze 5. V tomto případě je však v katastru nemovitostí zapsané zástavní právo kvůli půjčce od slovenské firmy Koruna Finance. Výše úvěrů činí podle zápisu dostupného v obchodním rejstříku až 11 milionů eur (tedy v přepočtu až 260 milionů korun).

Přes potíže se splácením stávajících dluhopisů obchodní zástupci Premiotu nabízejí klientům ke koupi nové emise. To by skupině umožnilo vyhnout se shánění hotovosti na uhrazení splatných závazků a odložit splacení splatných závazků do budoucna. V nabídce jsou například dluhopisy Premiot realitní CZ 9,6-25 VIII. a Česká žula Premiot I. „K této emisi jsme se rozhodli klientům poskytnout po omezenou dobu inflační bonus 1 % a navíc bonus 0,5% – 1% v rámci výše investice,“ píše se v nabídkovém e-mailu.

Redakce deníku E15 se bude dál pokoušet získat od skupiny Premiot Group reakci.