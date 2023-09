Superkomodita rostoucí za všech okolností. Burziánům dala násobky Wall Street | e15.cz

„Takzvaný futures kontrakt na mražený pomerančový džus obchodovaný v New Yorku má po roce více než dvojnásobnou cenu, a to rekordních 340 centů za libru váhy. Během posledních deseti let byly přitom ceny v průměru kolem 140 centů,“ uvádí pro e15 hlavní komoditní stratég Saxo Ole Hansen.

Zdecimovaná úroda

Hlavním důvodem je podle něj zdecimovaná úroda pomerančů na americké Floridě, která tvoří kolem 90 procent dodávek pomerančové šťávy na americký trh. „Výroba tam byla zdevastována problémy s počasím z hurikánů a mrazu stejně jako pokračujícím bojem s nevyléčitelnými onemocněními citrusů,“ dodává Hansen.

Jak uvádí červencová, zatím poslední předpověď amerického ministerstva zemědělství, floridská produkce pomerančů má být v této sezoně zhruba o polovinu nižší oproti té loňské. A to se samozřejmě projeví a dost možná už projevuje na ceně.