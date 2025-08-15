Bitcoinová kauza pokračuje. Policie při čtvrtečním zásahu zadržela a obvinila Jiřikovského
Policie ve čtvrtek večer v Břeclavi zadržela a obvinila dříve odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiřikovského, který daroval ministerstvu spravedlnosti bitcoiny v miliardové hodnotě. V pátek to napsal Deník N na základě informací exmanželky Jiřikovského. Podle serveru kriminalisté Jiřikovského obvinili z nedovoleného nakládání s drogami a legalizace výnosů z trestné činnosti.
Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Olomouci ve čtvrtek večer informovalo o zásahu policie v bitcoinové kauze. Uvedlo také, že zajišťuje osoby a věci. Podle serveru policie zasahovala v domě v Břeclavi, kde bydlí Jiřikovský. Webu to potvrdila exmanželka Jiřikovského s tím, že se její bývalý muž snažil policistům uniknout přes střechu domu. Kriminalisté ho po zadržení obvinili z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti a nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropními látkami, dodal Deník N.
Miliardový bitcoinový dar od Jiřikovského přijal pro ministerstvo spravedlnosti ministr Pavel Blažek (ODS), v červnu kvůli tomu skončil ve funkci. Jeho nástupkyně ve funkci Eva Decroix (ODS) nechala vypracovat audit kauzy, jehož první část auditorská firma Grant Thornton zveřejnila na konci července. Uvedla mimo jiné, že ministerstvo bitcoinový dar nemělo přijímat, protože vědělo o okolnostech, které naznačovaly existenci významného rizika, že dar může pocházet z výnosů trestné činnosti. Podle shrnutí první části auditu také existuje riziko naplnění skutkových podstat některých trestných činů.