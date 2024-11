Tesla a dál? Z Trumpova vítězství těží nejen Musk, ale i rostoucí vesmírné akcie

Jedním z nejviditelnějších vítězů, kteří těží z vítezství Donalda Trumpa v prezidentských volbách, je automobilka Tesla miliardáře Elona Muska, jenž vydatně podporuje republikána mířícího do Bílého domu. Od zvolení Trumpa budoucím prezidentem vzrostly akcie Tesly o více než 25 procent. Titulů, jejichž zhodnocení výsledek voleb silně pomáhá, je však více. Patří mezi ně i americké společnosti zabývající se vesmírnými technologiemi. Od vyhlášení výsledků voleb připisují až desítky procent.

Například hodnota firem Rocket Lab a Intuitive Machines se na burze zvýšila zhruba o polovinu, Redwire si polepšil asi o třicet procent. Spire Global a Planet Labs připisují okolo osmnácti procent, AST SpaceMobile roste o osm procent. Analytici z Wall Street hovoří o sázce na tento sektor jako o „Trump - Elon“ obchodu.

„Domnívám se, že už nikdo nemůže podceňovat tento potenciální katalyzátor, o kterém před volbami mluvil málokdo. Nejdůležitějšímu člověku v dějinách vesmírného průmyslu (Elonu Muskovi) totiž naslouchá budoucí prezident, který ve svém minulém funkčním období považoval právě vesmír za natolik důležitý, že pro něj vytvořil samostatnou složku armády,“ řekl pro CNBC Andrew Chanin. Ten působí jako generální ředitel společnosti ProcureAM, jenž provozuje burzovně obchodovaný fond (ETF) UFO zaměřené na vesmír. Od Trumpovy výhry ve volbách připisuje přes sedm procent.

Vývoj zhodnocení jednotlivých společností na zámořských burzách ovlivňuje vedle voleb i nespočet dalších faktorů, jako například aktuálně zveřejňované čtvrtletní hospodářské výsledky nebo dílčí byznysové úspěchy či nezdary. Širší sentiment investorů na trhu je však vesmírnému byznysu zřetelně nakloněn, doplňuje analytik Andres Sheppard ze společnosti Cantor Fitzgerald.

Ratingem „buy“ - ke koupi - označuje akcie Rocket Lab, Redwire a Intuitive Machines. Ani po již „odehraném“ zhodnocení akcií v sektoru až o desítky procent neočekává zpomalení.

„Do sektoru se vrhá velké množství investorů. Volají a píší nám i ti institucionální, kteří si konečně uvědomují, že tento trh poroste ještě rychleji,“ tvrdí Sheppard. Názor opírá mimo jiné o tlak Spojených států na národní bezpečnost, o program Artemis, který má dostat americké astronauty zpět na Měsíc nebo o Muskův ambiciózní cíl dobytí Marsu.

Samotná Muskem vybudovaná aerokosmická společnost SpaceX na burze obchodovaná není, běžní retailoví investoři do ní nemají šanci investovat. I proto svůj kapitál vkládají do vícero menších firem, aby alespoň nějakým způsobem těžili z možného dalšího růstu sektoru.

SpaceX pomáhá

Muskova SpaceX má přesto blahodárný vliv na zhodnocení i méně známých vesmírných firem. Podle Chanina už jen tím, že je díky SpaceX vysílání raket do vesmíru podstatně levnější, než bylo dříve zvykem. To znamená, že společnosti, které mají vesmírnou loď či jiné těleso připravené k vyslání na oběžnou dráhu, tak mohou učinit za podstatně nižších nákladů.

Zdaleka ne všichni šéfové firem z odvětví však doručují investorům růst. Zatímco mladší podniky rostou, některé tradiční desítky let staré naopak dál oslabují: například EchoStar nebo Viasat. Šéf Cestrian Capital Research Alex King si jev vysvětluje generáční obměnou v sektoru. „Potřeba mít tradiční společnosti klesá. Dochází tu k něčemu podobnému, co jsme viděli v sektoru technologických firem, a to k vítězství nízkonákladově zaměřených společností,“ míní King.