Tesla zklamala investory, nových elektromobilů se nedočkali | e15.cz

Elon Musk představil plán rozvoje své automobilky Tesla, který by se měl točit kolem čisté energie. Investory ale zklamal absencí konkrétních slibů ohledně chystaných nových elektromobilů. Akcie automobilky během obchodování po uzavření burzy odepsaly téměř sedm procent.

Musk během čtyřhodinové prezentace pro investory přiblížil, proč má Tesla sázet na udržitelnou energetiku. „Země se posune k ekonomice založené na udržitelné energetice. A stane se to za našich životů,“ řekl Musk, kterému je 51 let. Důraz má Tesla klást i na snižování nákladů. Budoucí továrny automobilky by měly mít o 40 procent menší rozlohu a finanční šéf Tesly Zach Kirkhorn oznámil záměr snížit u budoucí generace vozů výrobní náklady na polovinu.

Investoři ale očekávali jiné zprávy, které se neobjevily. Chyběly především detaily o novém, levnějším modelu s cenovkou pod 25 tisíc dolarů, jehož vývoj Tesla oznámila před dvěma lety. Musk potvrdil, že příští generace elektromobilů se bude vyrábět v továrně v mexickém Monterrey, kdy má ale výroba začít, neupřesnil. Odvolával se na to, že produktová prezentace se uskuteční později.

Podobně vágní byl i viceprezident pro vývoj vozidel Lars Moravy. „Postupujeme tak rychle, jak jen to jde,“ řekl v reakci na dotaz jednoho z analytiků. Tesla zopakovala dřívější prohlášení, že pickup Cybertruck bude uveden ještě letos, výroba se naplno rozběhne příští rok.

Viceprezident pro pohonné jednotky a nové energie Drew Baglino potvrdil, že Tesla zahájila stavbu továrny na zpracování lithia v Texasu. V provozu má být nejpozději za 12 měsíců.

Podle Jessiky Caldwellové z analytické společnost Edmunds investoři ocenili důraz na snižování nákladů. „Musk ale nedokázal přidat pověstnou třešničku na dortu – obrázek oné levné Tesly, byť jen jako vizualizaci,“ řekla podle Bloombergu. „Muskova jasná vize planety s udržitelnou energií je obdivuhodná, ale investoři by možná dali přednost tomu, kdyby Tesla nastínila jasnou cestu k udržitelným ziskům na rychle rostoucím trhu,“ uvedla.

Tesla oznámila, že od zahájení produkce v roce 2008 vyrobila čtyři miliony automobilů. Milionová meta padla po 12 letech výroby, na dva miliony se automobilka dostala za následujících 18 měsíců, poté se za 11 měsíců dostala na tři miliony vozů a vyrobit poslední milion automobilů trvalo jen čtyři měsíce.

VIDEO: Profil Elona Muska