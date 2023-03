Těžaři drahých kovů daly investorům vydělat desítky procent, poháněly je strach a hrůza | e15.cz

Investorská migrace do bezpečných přístavů nabrala v posledních týdnech ráz masového exodu. Tržní neuróza daná bankovní krizí vydatně nakopla byznys těžařů drahých kovů, které mají za sebou nejsilnější růstovou vlnu od loňského podzimu. Jen od pádu americké banky SVB brali investoři na tomto trhu do závěru pondělního obchodování šestnáct procent, zatímco Wall Street jako celek oslabil. Těžařům nahrál do karet nejen brutální poryv tržní neurózy, ale i znovu oprašovaný globální problém dosud nezvládnuté inflace.