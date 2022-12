Tipy na čtení: pozadí pádu firmy Wirecard a byznys a geopolitika výroby mikroprocesorů | E15.cz

V letošním roce vyšla řada zajímavých knih. Mezi nimi i dílo redaktora listu Financial Times Dana McCruma o kauze německé platební společnosti Wirecard a také knížka experta na mezinárodní historii Chrise Millera o historii odvětví, bez něhož by se moderní ekonomika neobešla.

Obě upoutávky na knihy vyšly v rámci Investičního newsletteru E15, který každý týden píše redaktor Jaroslav Krejčí. K jeho odběru se můžete přihlásit zde...

Money Men: A Hot Startup, A Billion Dollar Fraud, A Fight for the Truth (Dan McCrum)

Možná jste již na Netflixu zhlédli dokument Skandál: Jak sundat Wirecard. Ten pojednává o dění okolo německé platební firmy Wirecard, která za třaskavých okolností zkrachovala v červnu 2020. Tehdy se po letech různých podezření konečně potvrdilo, že fungování a hospodaření firmy skutečně není v pořádku. Konkrétně se ukázalo, že částka 1,9 miliardy eur, kterou měl mít Wirecard na dvou účtech na Filipínách, nikdy neexistovala.

Obvinění podložená důkazy předkládali různí investoři, například Fraser Perring z fondu z Viceroy Research, a také novinář Dan McCrum z Financial Times. A právě McCrumovi letos vyšla kniha Money Men, která o dění okolo Wirecard podrobně pojednává.

McCrum je ostatně i hlavní postavou zmíněného dokumentu na Netflixu. Snímek určitě stojí za to vidět, v knize se však dozvíte více o pozadí jednoho z největších podvodů v poválečných dějinách Německa. Skandál mimo jiné otřásl důvěrou v regulátora německého finančního trhu Bafin i auditorskou firmu EY. Její experti po několik let nedokázali prohlédnout účetní triky a posvěcovali účetní závěrky firmy. Knížka je velmi čtivá a napínavá, třeba i proto že si připadáte, jako byste seděli v redakci Financial Times a byli u toho, jak takové skutečné investigativní články vznikají.

Přestože k bankrotu Wirecard, který v jednu chvíli patřil mezi největší firmy obchodované na frankfurtské burze, došlo již před více než dvěma lety, kniha je navíc i nyní velmi aktuální. Teprve předminulý týden začalo v Mnichově soudní řízení s bývalým generálním ředitelem Wirecard Markusem Braunem a dalšími vysoce postavenými manažery. Všichni čelí obvinění z podvodu, zpronevěry, zkreslování účetnictví a z burzovní manipulace. Soud vzhledem ke komplikovanosti případu skončí patrně až v roce 2024.

Aktuální vydání newsletteru z 19. prosince...

Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology (Chris Miller)

Mikroprocesory hýbou světem. Neobejdou se bez nich všemožné druhy spotřební elektroniky, datová centra, auta či zbraňové systémy včetně stíhacích letadel a balistických raket. Není tedy divu, že jejich výroba a dodávky jsou pro Spojené státy, Čínu i Evropskou unii geopolitickou a ekonomickou prioritou.

Z(a)tracená čísla: Pád ceny bytů:

Video se připravuje ... Z(a)tracená čísla 16. díl • VIDEO Videohub

Zejména USA a jejich spojenci s nervozitou hledí k Tchaj-wanu, kde společnost TSMC vyrábí nejmodernější čipy, a který by se mohl stát v budoucnu cílem čínské invaze. TSMC je s nadpolovičním podílem největším světovým výrobcem čipů, když mezi zákazníky patří firmy jako Apple, AMD, Qualcomm či NVidia.

Významným producentem čipů je díky Samsungu i Jižní Korea, tedy další asijská země. V Asii se nachází i významná část dodavatelských řetězců produkce čipů, což se ukázalo během pandemie covidu jako značný problém. Tento stav se nyní snaží USA i Evropa změnit. S větším úspěchem se to daří Američanům – firma TSMC již v Arizoně staví první ze svých dvou nejmodernějších fabrik.

Jak došlo k tomu, že se centrem produkce mikroprocesorů stala navzdory počátkům v kalifornském Silicon Valley právě Asie? Tomu a mnoha dalším aspektům z historie i současnosti celého odvětví, včetně soupeření mezi USA a Čínou či konkrétním osobám a firmám, se věnuje letos publikovaná kniha Chip War od experta na mezinárodní historii Chrise Millera.

Kvalitu čtivého díla dokazuje i to, že na začátku prosince se jí od listu Financial Times dostalo ocenění nejlepší byznys knihy roku (Business Book of the Year Award).