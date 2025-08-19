Saúdové staví lyžařské středisko uprostřed pouště. Součást megapole Neom ale čelí značným potížím
Saúdská Arábie staví ambiciózní lyžařské středisko Trojena, které má vzniknout uprostřed pouště jako součást megapole Neom. Projekt by měl hostit Asijské zimní hry už v roce 2029. Přírodní podmínky, omezené množství sněhu a výstavba v horách ale znamenají, že jeho přípravy jsou pod velkým tlakem, píše agentura Bloomberg. Přesto se Trojena stále profiluje jako technický zázrak – sjezdovky na střechách hotelů, křišťálové mrakodrapy a visutá jezera chtějí přitáhnout stovky tisíc návštěvníků z celého světa.
Skiareál Trojena má být srdcem projektu Neom, který je součástí ambiciózní vize Saudské Arábie transformovat do roku 2030 ekonomiku a stát se světovým lídrem v oblasti technologií a udržitelnosti. Lyžařské středisko, jehož náklady a výstavbu se zatím odhadují na 1,5 bilionu dolarů, se má stát dějištěm Asijských zimních her 2029. Pro Saúdskou Arábii je to ale obrovská výzva. Oblast, kde Trojena vzniká, je známá suchým podnebím a malým množstvím sněhových srážek. Saúdská Arábie chce i přesto splnit svůj závazek organizovat zimní sportovní akce v místě, které se k těmto sportům příliš nehodí.
Trojena měl být původně hotov do roku 2026. Ale i když projekt pomalu postupuje, zdá se, že Saúdové budou mít problém ho dokončit dostatečně brzy na to, aby v areálu bylo možné uspořádat zimní hry. Pokud se to zemi nepodaří, může se jednat o konání her v jiné zemi.
Ski areál nemá dostatek přírodního sněhu
Aby se podařilo středisko dokončit včas, bude to vyžadovat obrovské technické schopnosti, zejména v otázce zásobování vodou pro výrobu dostatečného množství sněhu. Ačkoli v této oblasti přece jen trochu sněží a podle autorů projektu se teploty v zimě dostávají i pod nulu, nestačí to na provoz ski areálu. Někteří odborníci varovali před výzvami spojenými s výstavbou ve velkých nadmořských výškách a obtížném terénu.
Trojena má pomoci transformovat Saúdskou Arábii a snížit její závislost na ropě. Nicméně finanční problémy, které souvisejí s klesajícími cenami ropy, mohou znamenat nutnost omezit výdaje na některé části Neomu. Jedním z ústředních prvků tohoto plánu je The Line – budova, respektive „lineární město“, které se původně mělo rozprostírat v délce 170 kilometrů. Projekt ale musel být kvůli neustále rostoucím nákladům několikrát upraven. Z původních 170 kilometrů je nyní pouze 2,4 kilometru a místo milionu obyvatel se jich do konce dekády očekává 300 tisíc. Změny v původních plánech nastaly nejen kvůli rostoucím nákladům, ale i z důvodu logistických obtíží.
Trojena však údajně zůstává jedním z prioritních projektů Neomu a pokračuje v růstu. Podle posledních zpráv probíhají stavební práce na propojení vrcholu hory s dalšími částmi střediska či testování sjezdovek.
Mezitím na povrch prosakují další problémy, kterým čelí jiné části Neomu. Luxusní ostrov Sindalah, který měl být první otevřenou částí projektu pro veřejnost, je stále uzavřen, přestože se loni uskutečnilo neoficiální otevření. Důvodem je údajně neschopnost dodavatelů plnit stanovené standardy kvality.
Pokud se Saúdům podaří skiresort dokončit včas pro Asijské zimní hry v roce 2029, bude to obrovský úspěch. Pokud ne, čeká Saúdskou Arábii a jejího korunního prince Muhammada bin Salmána velké zklamání. Patrně to také znejistí investory. V lyžařském středisku se podle oficiálních webových stránek chystá otevřít nejméně jeden hotel řetězec Marriott.