Asijské akcie lámou rekordy. Co stojí za skokovým nárůstem?
Vítejte u nového vydání Investičního newsletteru e15.
- Jaký signál vysílají CPI a PPI?
- V jakém duchu se ponese letošní Jackson Hole?
- Červencové tržní shrnutí.
Asijský akciový surge
Asijské akciové trhy zakončily uplynulý týden v silně pozitivní náladě. Hlavním důvodem byla diplomatická jednání mezi Spojenými státy a Ruskem, která přinesla naději na zmírnění geopolitického napětí. Japonský index Nikkei 225 poprvé v historii překonal hranici 43 000 bodů, když jej podpořily zejména zveřejněné výsledky mezičtvrtletního HDP, které překonaly odhady a zároveň oslabující jen, což podpořilo exportně orientovaná odvětví.
Čínské a indické trhy posílila naděje, že USA nenaruší jejich nákupy ruské ropy, zejména pokud bude mezi Moskvou a Kyjevem dosaženo mírové dohody, přičemž růst v Číně je zároveň podpořen přílivem domácích investorů, kteří přesouvají prostředky z dluhopisů do akcií.
Krátce o CPI
V úterý proběhlo zveřejnění meziroční míry inflace v USA a z výsledků vyplývá, že se zavedená cla do spotřebních cen zatím nepropisují. I z toho důvodu trhy čím dál tím více očekávají, že na zasedání komise FOMC v září dojde ke snížení základní úrokové sazby přinejmenším o 25 bazických bodů. Tomu nasvědčují i sazby Fed Funds futures kontraktů, které aktuálně zaceňují 85procentní pravděpodobnost snížení sazeb příští měsíc.
Šéf chicagské pobočky Fedu Austan Goolsbee naopak vyzývá k opatrnosti. Podle něj je nutné počkat alespoň na následující inflační report, aby bylo jasné, zda se neobjevují nové inflační tlaky. Goolsbee upozornil zejména na stále zvýšenou inflaci ve službách a zdůraznil, že Fed se musí rozhodovat na základě dlouhodobějších trendů, nikoli jednorázových dat.
PX na maximech
Pražská burza dosáhla dalšího historického milníku - index PX ve čtvrtek poprvé uzavřel nad hranicí 2300 bodů, konkrétně na 2303,33 bodech. K růstu přispěly především akcie pojišťovny VIG, které posílily o 2,56 procenta a mírně se vzrostly i akcie ČEZ, které připsaly 0,08 procenta. Naopak bankovní tituly včetně Erste Bank a Komerční banky oslabily. Významným momentem je, že pražský trh od února letošního roku postupně překonal hranice 2000, 2100 a 2200 bodů, čímž potvrzuje svou růstovou dynamiku navzdory smíšenému vývoji jednotlivých titulů.
Jackson Hole a Fed
Ve čtvrtek večer bude zahájeno každoroční ekonomické sympozium ve wyomingském Jackson Hole, kde zasednou centrální bankéři z celého světa a budou se společně bavit o aktuální globální ekonomické situaci. Celý svět napjatě vyčkává na páteční projev šéfa Fedu Jeroma Powella, který se navzdory politickým tlakům nevzdává své holubičí rétoriky a rozvážnosti. Powell klade důraz na to, aby případné rozhodnutí bylo ‘data-driven’ a nebylo uspěchané, jelikož zatím není jasné, jak se Trumpova cla propíší do ekonomiky a spotřebitelských cen.
I přes neustálý nátlak komunikuje předseda Fedu směřování měnové politiky velmi obezřetně a předpokládá se, že i páteční projev se ponese v duchu wait-and-see, který Powell i většina ostatních centrálních bankéřů aktuálně zastávají. Zde však nastává rozkol, mezi centrální bankou a trhy. Po červencové zprávě o zaměstnanosti, která ukázala prudký pokles tvorby nových pracovních míst a zpětné revizi dat předešlých měsíců trh zaceňuje snížení na zářijovém zasedání o přinejmenším 25 bazických bodů.
Výnosy dvouletých státních dluhopisů, které jsou na rozhodnutí Fedu nejcitlivější, tento měsíc klesly v očekávání zářijového snížení o více, než sedm procent. Ministr financí Bessent minulý týden zároveň prohlásil, že by Fed měl v září snížit sazby až o 50 bazických bodů a dodal, že ,,Pokud se podíváte na jakýkoli model, tak naznačuje, že bychom měli být pravděpodobně o 150 až 175 bazických bodů níže“.
Data zveřejněná minulý týden poskytla smíšený obraz - jádrová spotřebitelská inflace meziměsíčně zrychlila nejvíce od začátku roku, konkrétně o 0,3 procentních bodů, ale ceny zboží exponovaného clům nerostly tak, jak se analytici obávali. Index cen výrobců, PPI, naopak ukázal nejprudší tempo růstu za poslední tři roky, což vyvolává tlak na náklady firem. Spotřební výdaje zůstávají silné, jak potvrdily červnové a červencové maloobchodní tržby, avšak index spotřebitelské důvěry klesl na čtyřměsíční minimum. Právě tato kombinace smíšených signálů slabého trhu práce, ale přetrvávajícím inflačním tlakům vede analytiky k očekávání, že Jerome Powell se na letošním sympoziu vyhne jednoznačným závazkům ohledně sazeb.
Navzdory vysokým úrokovým sazbám a ekonomické situaci zůstává poptávka po novém bydlení v Praze silná. Pokud uvažujete o koupi nového bytu a máte pár zbytných milionů, či Vás pouze zajímají novinky ze světa pražského developmentu - nenechte si utéct článek o nejnovějších projektech na webu e15.
Červenec přinesl globálním trhům zisky - silná data HDP a optimismus z daňové reformy táhly americké akcie, a zároveň Evropa i Británie rostly navzdory inflaci. V Asii dominovala Čína, Japonsko a Jižní Korea, ale Indie zaostala. Komplexní červencový souhrn událostí na globálních finančních trzích si přečtete na webu Roklen24.
Americké akcie letos znovu potvrzují svou dominanci - objem prostředků získaných z primárních emisí v USA vzrostl o 38 procent na zhruba 40 miliard dolarů, zatímco evropské burzy zaostávají. V Británii se na trh dostalo jen šest firem s výnosem 208 milionů dolarů, což je nejméně za poslední tři dekády. Proč se evropské společnosti stále častěji rozhodují pro listing v New Yorku a jaké to má důsledky pro konkurenceschopnost Evropy se dočtete na webu WSJ.
Henry Kravis je americký investor, podnikatel a filantrop, který vystudoval ekonomii na Claremont McKenna College v Kalifornii a titul MBA získal na newyorské Columbia University. Je jedním z průkopníků v oblasti private equity a spoluzakladatelem investiční firmy Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR), kterou založil v roce 1976 spolu se svým bratranec Georgem Robertsem a Jerome Kohlbergem.
Kravis se proslavil především díky obchodní strategii leveragedbuyouts, kdy pomocí minimálního objemu vlastního kapitálu a významné části půjčeného kapitálu odkupoval firmy, restrukturalizoval je a následně se je prodal s vysokým ziskem. Jeho nejznámější transakcí byl odkup společnosti RJRNabisco, která byla zpracována v knize a filmu Barbarians at theGate. K dnešnímu dni dosahuje jeho majetek přes 10 miliard dolarů a soustředí se převážně na filantropické aktivity.
Graf znázorňuje, jak proslovy šéfů Fedu na sympoziu v Jackson Hole dokázaly v jednotlivých letech rozhýbat výnosy státních dluhopisů. V některých letech (např. 2010, 2016 či 2022) reakce byla znatelná, jindy téměř nulová. Z grafu zároveň vyplývá, že i relativně krátký projev může mít zásadní dopad na výnosy dvouletých a desetiletých dluhopisů, tedy na to, jak investoři čtou krátkodobý i dlouhodobý výhled měnové politiky.
Jackson Hole. |
