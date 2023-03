Nizozemský broker Degiro pozastavil investorům nákupy řady ETF | e15.cz

Investice do ETF fondů jsou mezi českými investory v posledních letech čím dál populárnější.

Populární brokerská platforma Degiro znenadání zastavila českým klientům možnost investovat do řady burzovně obchodovaných fondů, které jsou známé pod zkratkou ETF (exchange traded funds).

Jako důvod nizozemská firma uvádí regulace Evropské unie, konkrétně povinnost mít k nabízeným fondům dokumentaci týkající se sdělení klíčových informací v češtině, takzvané Key Information Documents (KID). České investory tato překvapivá informace, která přišla bez předchozího varování či upozornění, zaskočila.

„Rádi bychom vás informovali ohledně nedávných změn, které se týkají ETF a fondů. Vzhledem ke změnám v nařízení PRIIPs (packaged retail and insurance-based investment products – pozn. red.) nebude dále možné nakupovat některé fondy, které máte v držení, a to do doby, než jejich emitent dodá potřebnou dokumentaci,“ uvedla platforma Degiro v oznámení klientům.

Pokud už mají klienti dané ETF fondy nakoupené, mohou je nadále vlastnit, případně prodat. Nemohou však pokračovat v nových nákupech. Řada klientů investuje do fondů v rámci pravidelných investic, obvykle nakupují dané ETF jednou za měsíc. Tato možnost jim však nyní odpadá. Samozřejmě variantou je, že si vyberou jiný fond, takový, který má potřebnou českou dokumentaci.

„To je hodně na prd a jsem z toho zaskočen stejně jako vy všichni,“ uvedl na sociální síti Twitter Jakub Dvořák, autor populárního podcastu Rozbité prasátko. Jemu i dalším českým investorům se zejména nezamlouvá, že nepříjemná změna přišla bez jakéhokoliv předchozího varování.

Podobně se vyjádřil i jeden z oslovených klientů: „Tohle je hloupost, která se, doufejme, brzy vyřeší.“

E15 již požádalo firmu Degiro o vyjádření a na odpověď čekáme. Podle diskuzí například na sociální síti Reddit se nepříjemná situace týká i klientů v jiných zemích - například Řeků, pokud fondy nemají dokumentaci v řečtině.

Paradoxně tak čeští retailoví investoři i klienti v jiných evropských zemích nemohou nakupovat mnohé ETF fondy takových renomovaných investičních společností, jako jsou iShares (BlackRock) či Vanguard.

„Za mě je to zřejmě důsledek rozhodnutí compliance oddělení Degiro, které může například reflektovat změnu přístupu orgánu dohledu domovského členského státu Degiro,“ okomentoval krok nizozemského brokera advokát Martin Hobza, který se zaměřuje na služby v oblasti finančních trhů.

Se změnou legislativy krok dle jeho názoru nemá nic společného. „Nařízení je v tomto ohledu již delší dobu beze změny,“ poznamenal s tím, že ani v dokumenty s otázkami a odpověďmi evropského dohledového orgánu EMSA žádnou změnu nezaznamenal.

Situace se každopádně mezitím chytila konkurence, konkrétně česká investiční platforma Portu, která ETF rovněž nabízí - viz tvít. Podle jejího ředitele Martina Luňáčka je v současnosti ETF s dokumentací v češtině stále minimum. „Jejich emitentům se do překladu do češtiny příliš nechce, ale situace se postupně zlepšuje,“ řekl E15.

Současné nabídky Portu se tato situace podle Luňáčka nijak nedotýká. „Ohledně registrace ETF v Česku a přípravě lokalizovaných dokumentů Portu s vydavateli ETF, jako jsou BlackRock, Xtrackers nebo Invesco, dlouhodobě spolupracujeme,“ poznamenal.