Minimální mzda přesáhne 43 procent té průměrné. V historii Česka to bude zatím nejvyšší podíl

Pravděpodobný příští ministr práce Aleš Juchelka (ANO) by minimální mzdu zvedl na polovinu průměrného výdělku.

Pravděpodobný příští ministr práce Aleš Juchelka (ANO) by minimální mzdu zvedl na polovinu průměrného výdělku. Zdroj: Blesk:FOTO: Jiří Koťátko / CNC

Pavel Otto
  • Podle stran vznikající vlády by minimální mzda měla dosahovat poloviny průměrného výdělku. 
  • Nárůst minimální mzdy vychází z valorizačního mechanismu, který parlament před rokem zakotvil do zákoníku práce
  • Na změně vydělá státní rozpočet a zdravotnictví. 

Od ledna vzroste minimální mzda o 1600 korun měsíčně na 22,4 tisíce korun hrubého a hodinová nejnižší možná mzda se zvýší na 134 korun a čtyřicet haléřů hrubého. Spolu s minimálním výdělkem stoupnou o osm procent i takzvané zaručené platy ve veřejné sféře. 

Minimální mzda dosáhne 43,4 procenta průměrného výdělku, což je nejvyšší podíl v historii Česka. Průměrnou mzdu ministerstvo financí pro rok 2026 odhadlo na 51,5 tisíce korun. Predikci potvrzují aktuální očekávání analytiků. 

Nárůst minimální mzdy vychází z automatického valorizačního mechanismu, který parlament před rokem zakotvil do zákoníku práce. Odpadají tak politické spory a vývoj je předvídatelný pro zaměstnance i zaměstnavatele. V loňském roce činila nejnižší mzda 18,9 tisíce korun, od letošního ledna se zvýšila na 20,8 tisíce. 

Až polovina průměrné mzdy

„V minulosti se rozhodovalo na poslední chvíli, dnes lidé i firmy znají minimální mzdu s dostatečným předstihem,“ řekl už dříve ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Končící vláda předpokládá, že v roce 2029 dosáhne nejnižší výdělek 47 procent průměrné mzdy

 Nelze však vyloučit, že to bude více. Strany rodícího se kabinetu by za optimální považovaly 50procentní podíl. „Některé evropské státy laťku takto nastavily,“ upozornil pravděpodobný příští šéf rezortu práce Aleš Juchelka (ANO). SPD by minimální mzdu už od ledna zvedla nikoliv o 1600 korun, ale o 3100 korun. 

Juchelkou zmíněný limit podporuje také Českomoravská konfederace odborových svazů. „Minimální mzda je hluboko pod životními náklady třeba člověka, který žije sám, a když ještě žije s rodinou nebo neúplnou rodinou, tak to jsou extrémně nedostačující částky,“ míní šéf centrály Josef Středula. 

Problémy pro maloobchod a výrobu

Naopak zástupci zaměstnavatelů považují nastavený automatický výpočet růstu nejnižší mzdy za rozumný kompromis. Zvyšováním rostou náklady firem především v odvětvích s nízkopříjmovými pozicemi, jako je maloobchod nebo výroba. Změny se promítají také do dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, kde se minimální hodinová sazba odvíjí právě od minimální mzdy. 

Kromě pracovníků s malými výdělky si polepší státní rozpočet a také zdravotnictví. Více se vybere na dani z příjmů i na sociálním a zdravotním pojištění. „Zvýšení minimální mzdy je příznivou zprávou pro veřejné rozpočty, protože veškeré přímé daně u minimální mzdy od příštího roku stoupnou o 967 korun,“ uvedla daňová poradkyně Gabriela Ivanco ze společnosti Forvis Mazars. 

Minimální mzdu v současnosti pobírá necelých 120 tisíc lidí, tedy asi tři procenta zaměstnanců. Česká minimální mzda patří podle údajů ministerstva práce v zemích Evropské unie k jedné z nejnižších. 

