Uber jde na burzu, jeho hodnota ale nejspíš zůstane za očekáváním | E15.cz

Blíží se největší letošní vstup na americkou burzu. Alternativní taxislužba Uber ale částečně krotí očekávání spojená s úpisem svých akcií. Podle informací listu The New York Times firma neplánuje stanovit cenu svých akcií výše než 47 dolarů. Tato částka by Uber ocenila na přibližně 86 miliard dolarů. Původní odhady přitom počítaly se sumou kolem 100 miliard dolarů, uvádí New York Times.