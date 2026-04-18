USA šílí po dlouhověkosti, objem trhu vyskočí až ke dvěma bilionům dolarů
- Trh dlouhověkosti ve Spojených státech exploduje.
- Startupy jako Altos Labs, Retro Biosciences či BioAge přitahují miliardové investice od Jeffa Bezose nebo Sama Altmana.
Americký sen o dlouhém životě se zhmotnill v Las Vegas na Longevity Festu. Největší každoroční setkání odvětví, které hledá cesty k dlouhověkosti, mohlo na jedné straně působit trochu jako šarlatánská show – návštěvníci si vpravovali do krevního oběhu ozon, stáli na vibračních podložkách, polykali vzorky doplňků stravy a nechali si skenovat játra. Veškeré pošklebování ovšem končí ve chvíli, kdy se ukáže, jakým tempem tenhle obor roste a jaký má investiční potenciál. Zatímco v roce 2023 do longevity přiteklo 3,82 miliardy dolarů, o rok později se objem prostředků více než zdvojnásobil na 8,49 miliardy.
Závěry analytické společnosti Longevity. Technology doplňují odhady Silicon Valley Bank, jež potvrzují stejnou akceleraci i v roce 2025: podle SVB objem investic meziročně vzrostl zhruba 2,3násobně. Tento trend je však teprve začátkem – Bank of America spočítala, že do roku 2034 by se hodnota celého trhu s dlouhověkostí měla vyšplhat na závratných 1,9 bilionu dolarů.
Šedesát bude nových čtyřicet
Pochopitelně v oboru drtivě vítězí právě USA, zatímco Evropa mnohdy teprve přemýšlí o tom, co si o fenoménu vlastně myslet. „V posledních několika letech toto odvětví zažilo explozi, jakou jsme nikdy neviděli a která bude i nadále růst rychlostí, jež ohromí vaši představivost. Šedesát bude nových 40 a 90 bude nových 60,“ prohlásil podle The Washington Post na konferenci Robert Goldman z Americké akademie omlazující medicíny (A4M), která Longevity Fest založila.
Ve Spojených státech je prostředí pro růst trhu nadmíru příznivé. Zaprvé mu přeje Trumpova administrativa a i sám ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr. je nadšencem dlouhověkosti. Popsal, že bere „hrst“ vitaminů, testosteron a podstoupil také léčbu kmenovými buňkami. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) dosud stárnutí neklasifikuje jako nemoc, ale jako přirozený proces, takže neexistuje žádná regulační cesta ke schvalování léků specificky zaměřených na stárnutí.
Kennedy ale vyzval k revizi financování a předpisů FDA a loni prohlásil, že pokud si lidé přejí užívat experimentální lék, „měli by mít tu možnost“.
Druhým tahounem amerického trhu jsou investoři patřící k tamější smetánce. V lednu 2022 to byla událost, když startup Altos Labs zkoumající způsoby, jak obnovit zdraví a funkci buněk, získal obrovský startovací kapitál okolo tří miliard dolarů. Mezi významné investory se zařadil i Jeff Bezos z Amazonu. Podobně generální ředitel OpenAI Sam Altman investoval 180 milionů dolarů do společnosti Retro Biosciences.
Ta, obdobně jako Altos Labs, pracuje s konceptem epigenetického „omlazení“ buněk (partial reprogramming). Dlouhověkost na burze. Podle reportu analytické společnosti Longevity. Technology v tomhle oboru nikdo na USA nemá.
Ve Spojených státech sídlí 57 procent společností zabývajících se dlouhověkostí a na celkovém objemu světových tržeb se podílejí 84 procenty. V USA dále působí na 800 specializovaných klinik zaměřujících se na aplikaci poznatků z oboru. „Trendy společně odrážejí, že se odvětví posouvá z rané fáze do fáze realizace,“ odkazuje Phil Newman, generální ředitel Longevity. Technology, na zásadní kroky z poslední doby, jako byl třeba vstup společnosti BioAge na burzu.
Při IPO v roce 2024 nabídla celkem jedenáct milionů akcií za osmnáct dolarů za kus, čímž získala 198 milionů pro financování vývoje léčiv zaměřených na stárnutí a metabolické onemocnění. Jenže zatímco v případě BioAge výzkum provázely zádrhele a společnost kvůli zdravotním rizikům zcela ustoupila od vývoje léku, kvůli jehož financování na burzu vstoupila, jinému „longevity IPO“ z té doby se vede mnohem lépe.
Jupiter Neurosciences sice v prosinci 2024 za svou mnohem menší emisi získala jedenáct milionů dolarů, loni v listopadu ale obdržela povolení od FDA k zahájení druhé fáze klinické studie léku proti Parkinsonově chorobě. A prodejem spotřebitelské řady doplňků zaměřených obecně na zdraví a na zdravé stárnutí zároveň získává další příjmy vedle svého farmaceutického programu.
Omlazovací kúra pro Starý svět
Evropský trh je o poznání slabší, unijní autority se ho však snaží posunout. Evropská komise spolu se skupinou Evropské investiční banky (EIB) chce v rámci programu BioTechEU v letech 2026–2027 najít pro trh „life science“ a biotechnologií až deset miliard eur. Podpora má mířit na technologie s přímým dopadem na pacienty a zdravotní systémy: od AI senzorů pro včasné odhalování srdečního selhání přes mRNA terapie a monoklonální protilátky až po genové terapie, personalizovanou medicínu a biofarmaka typu syntetického inzulinu.
Evropský trh zdravotního biotechnologického výzkumu a vývoje rostl v poslední dekádě více než dvojnásobným tempem oproti celé ekonomice EU. Celý biotechnologický sektor dnes do unijního hospodářství ročně přináší téměř 40 miliard eur, přičemž jeho absolutním tahounem je právě zdravotní segment – ten se na celkové přidané hodnotě oboru podílí z více než čtyř pětin.
Nadopovaný trh s dlouhověkostí
Celosvětový trh se čtveřicí klíčových látek, které tvoří základ moderní „údržby“ organismu, dosahuje miliardových hodnot
- NAD+ (palivo pro buněčnou energii) – 3,45 miliardy dolarů
- Koenzym Q10 (ochrana srdce a energie) – 700 milionů dolarů
- Resveratrol (aktivátor genů dlouhověkosti) – 200 milionů dolarů
- Spermidin (buněčný úklid a recyklace) – 175 milionů dolarů
Jen ve Spojených státech lidé v roce 2024 utratili 6–8 miliard dolarů za doplňky podporující dlouhověkost, celosvětově pak 14–19 miliard dolarů.
V USA vzniklo 800 klinik pro dlouhověkost s trhem v hodnotě 1,6–4 miliardy dolarů, globálně pak až 6 miliard.
Globálně do startupů zaměřených na dlouhověkost směřovaly v roce 2024 investice kolem 8,49 miliardy dolarů, přičemž 84 % těchto firem sídlí v USA.
Pro srovnání: trh s chytrými prsteny ~1 miliarda, probiotika 60 miliard, doplňky stravy 180 miliard dolarů.