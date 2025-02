Mít milion je vlastně z určitého úhlu pohledu za trest. Strategický nákup typu kvalitnější nemovitosti za něj bez masivnější hypotéky neuděláte. Dobře, můžete si držet palce a koupit jedno z aktuálně sedmi nabízených jedna plus jedna v Mostě a věřit, že všechno dobře dopadne. I tak to ve výsledku bude znamenat přinejlepším zhruba devítiprocentní roční výnos brutto a sem tam nějaký ten více či méně plánovaný výlet s vyhlídkou na severočeskou hnědouhelnou pánev s kapkou takového toho abstraktního zlého tušení. Prostě onen model rentiérství, který se tak docela nekryje s tím, co byste od výkladu tohoto pojmu očekávali. Ale proč ne, pořád to s přehledem pokryje třeba loňský růst cen potravin.