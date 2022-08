Velcí finanční hráči navzdory propadům dál sázejí na bitcoin a digitální aktiva | E15.cz

Americká investiční společnost BlackRock se snaží vyjít vstříct zájmu klientů o investice do bitcoinu a dalších digitálních aktiv.

Kryptoměnové trhy sice letos zažily propady, zájem velkých hráčů o oblast digitálních aktiv to však příliš neutlumilo. Naopak to vypadá, že to jejich aktivitu spíše povzbudilo. Mezi finančními skupinami, které se snaží využít zájmu svých klientů, je i největší správce aktiv na světě BlackRock.