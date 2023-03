Prodej Sberbank má být hotov nejpozději v dubnu, jde o miliardy | e15.cz

Teoreticky už jen pár týdnů zbývá do finalizace bankovního megaobchodu letošního roku

Zhruba sedm týdnů zbývá do finalizace obřího bankovního obchodu letošního roku. Jednačtyřicetimiliardová transakce spočívající v převzetí úvěrového porftolia padlé Sberbank Českou spořitelnou má být totiž vypořádána do konce dubna. Sberbank má tak necelé dva měsíce na to, aby dořešila zbývající právní kauzy s některými svými věřiteli. Právě absence soudních sporů napadajících průběh insolvence padlé banky je podle kupní smlouvy nutnou podmínkou pro realizaci transakce. Čistý stůl ale může realizaci obchodu ještě podstatně urychlit.