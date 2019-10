Vesmírný sešup. Akcie Virgin Galactic od vstupu na newyorskou burzu pouze klesají | E15.cz

Šlo o poměrně zvláštní vstup na burzu. Po dokončení spojení s investiční skupinou Social Capital Hedosophia, kterou založil někdejší manažer Facebooku Chamath Palihapitiya, se akcie Virgin Galactic začaly obchodovat pod tickerem SPCE. Nahradily kotaci IPOA pro Social Capital Hedosophia, která už byla na NYSE dříve vedena.

Bransonův projekt oznámil spojení se Social Capital Hedosophia v červenci tohoto roku. Palihapityaova firma získala ve Virgin Galactic za 800 milionů dolarů 49procentní podíl. Zbylý podíl vlastní Branson.

Ten touto fúzí vynahradil ztroskotaná jednání s vládou Saúdské Arábie z podzimu minulého roku. Virgin Galactic měla tehdy pro své plány získat investici ve výši jedné miliardy dolarů. Branson tuto spolupráci ukončil údajně kvůli vraždě novináře Džamála Chášukdžího.

Vesmírná turistika jako lákadlo pro investory

Vstup Virgin Galactic na burzu je logickým krokem. Své smělé plány na posílání turistů do vesmíru chce Bransonova společnost uskutečnit již v příštím roce. Podobná oznámení a plány ale už dříve nenaplnila.

Zájemce o cestu s Bransonem má čekat let do výše zhruba sta kilometrů nad zemským povrchem, kde by pasažéři měli mimo jiné zažít i několikaminutový stav beztíže. Za tento zážitek do této chvíle zaplatilo 250 tisíc dolarů (tedy necelých šest milionů korun) více než šest set zájemců, mezi nimi i sedm Čechů a Slováků. Virgin Galactic plánuje, že by v budoucnu takto vypravovala do vesmíru zhruba tisíc pasažérů ročně.

Ztrátový rok 2020

I přes čerstvou investici nevypadá nejbližší budoucnost pro kosmický startup růžově. Deník The Financial Times uvedl, že rok 2020 bude pro společnost ztrátový. Celkem by Virgin Galactic měla prodělat 31 milionů dolarů.

Podle anglického deníku by se situace měla obrátit v roce následujícím. Ovšem za předpokladu, že Virgin Galactic uskuteční v příštím roce 115 letů do vesmíru. Všechny tyto cesty by totiž podle The Financial Times přinesly pro společnost obrat ve výši 210 milionů dolarů.