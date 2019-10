Burger z vesmíru a 3D tiskárny. Tisknout se dá i čokoláda | E15.cz

Proces výroby vesmírného burgeru začal tím, že vědci vzali kmenové buňky krávy a umístili je do prostředí, které stimuluje tělo zvířete. Dal by se tak přirovnat ke standardnímu hojení tkáně, s množením buněk se pak začala vytvářet svalová hmota. Ve výrobě Aleph Farms pomohla ruská firma 3D Bioprinting Solutions, která se zabývá 3D tiskem z biomateriálů. Finální kultivace pak dobíhala přímo v nitru vesmírné stanice.

„Výzkum, který byl prováděn v extrémních podmínkách, si lze představit jako základní ukazatel udržitelné produkce potravin, která nemá dopady na zhoršování kvality půdy, plýtvání vodou a znečištění,“ uvádí zpráva Aleph Farms.

Technologie start-upu Aleph Farms je podle firmy schopná napodobit jak vnitřní, tak vnější strukturu masa. „Je to skvělá zkušenost jíst maso, které vypadá a také chutná jako hovězí. Zároveň ale bylo vytvořené bez antibiotik a nezpůsobuje újmu zvířatům ani životnímu prostředí,“ řekl pro server nocamels.com šéfkuchař restaurace Paris Texas v izraelském Ramat Gan Amir Ilan, který má s produkty Aleph Farms zkušenost.

Aleph Farms je ale jen jedním z několika startupů, které se masem z 3D tiskárny zabývají. Dalším startupem z Izraele je Jet Eat, který vyvinul technologii Redefine Meat, která slouží k podobnému způsobu výroby masa. Ten má podle společnosti o 95procent nižší dopad na životní prostředí oproti klasickému masu. Také neobsahuje cholesterol a je cenově dostupnější.

„Jednou se možná budou z 3D tisku vyrábět steaky sériově. Nese to s sebou nádech science fiction,“ řekl publicista v oblasti gastronomie Andy Coyne.

Nejde ale jen o maso, 3D tisk postupuje i mezi další obory potravinářského průmyslu.

Španělský startup Nova Meat si dal za cíl distribuci náhražky bifteku do chudých oblastí planety. Byl by vyroben z proteinů mořských řas, rýže a hrachu. To vše za pomoci 3D tisku. „Používám suroviny, které nemají negativní dopad na životní prostředí. Nevybral jsem například avokádo, které kvůli poptávce a dovozu takový dopad má,“ vysvětlil zakladatel společnosti Giuseppe Scionti pro server Business Insider.

„Tisk veganských náhražek masa si lze představit jako sofistikovanější zdobení dortu. Z ingrediencí se vytvoří pasta, kterou se naplní zásobník a tiskárna vytlačí vlákna po vrstvách do požadovaného tvaru,“ vysvětluje pro E15.cz Milan Půlkrábek z Paralelního Polis, které se mimo jiné zabývá i 3D tiskem.

Za pomoci 3D tisku se dá vytisknout celá řada potravin. Například 3D tiskárna společnosti BeeHex je schopna vytisknout pizzu nebo ravioli. Na své si mohou přijít ale i milovníci čokolády, jak ukazuje firma 3D Systems, která vyvinula tiskárny na čokoládu CocoJet.