BlackRock doporučuje více investovat do čínských akcií | E15.cz

Do nákupu čínských cenných papírů by mělo směřovat mnohem více peněz, domnívá se největší světová investiční společnost BlackRock. Její stratégové tak soudí navzdory skutečnosti, že si čínské dohledové úřady v posledních měsících vzaly na mušku technologické firmy, a prudce tak srazily ceny akcií.

„V portfoliích globálních investorů a také v burzovních indexech je Čína zastoupená méně, než by tomu mělo být,“ řekla listu Financial Times Wei Li, hlavní investiční stratéžka interního think tanku BlackRock Investment Institute. Společnost přitom ke konci druhého letošního čtvrtletí spravovala majetek investorů v objemu 9,5 bilionu dolarů, zhruba 206 bilionů korun. K jejím klientům patří i Česká národní banka.

„Jde o druhý největší akciový trh po USA, a také druhý největší trh s dluhopisy. Zastoupení v portfoliích by mělo být větší,“ dodala. V případě čínských akcií se BlackRock Investment Institute domnívá, že jejich podíl v globálních portfoliích investičních fondů by měl být dvoj až trojnásobný v porovnání s vahou, kterou mají čínské akcie ve světových akciových indexech.

Institut ve svém pololetním výhledu světových finančních trhů rovněž uvedl, že na Čínu by se již nemělo vzhledem k její ekonomické síle pohlížet jako na rozvíjejí se trh.

Například v indexu MSCI All Country World je podíl Číny třetí největší s vahou 4,2 procenta. Nejvíce jsou zastoupeny americké akcie s téměř šedesátiprocentním podílem, následuje Japonsko s 5,8 procenty. Od složení zmíněného indexu se odvíjí portfolia řady fondů, například penzijních či podílových.

Doporučení stratégů institutu BlackRock přichází v době, kdy se čínským akciím, zejména technologickým titulům, výrazně nedaří. Například akcie Alibaby, jedné z největších technologických skupin na světě, se na newyorské burze od začátku roku propadly zhruba o čtvrtinu. Obchodují se tak nejníže od října 2019.

Cena podílů burzovně obchodovaného fondu Invesco Golden Dragon China ETF, který investuje do akcií čínských firem obchodovaných na amerických burzách, se letos propadla dokonce o třetinu. Významnou část portfolia fondu tvoří technologické firmy – vedle Alibaby třeba JD.com, Baidu či Pinduoduo.

Technologický index hongkongské burzy, jehož součástí jsou i akcie Alibaby či Tencentu, se od poloviny února propadl o více než čtyřicet procent. Naopak burzovní indexy v USA a v Evropě dál rostou a nacházejí se na rekordních hodnotách.

Důvodem propadů cen čínských akcií jsou zejména regulatorní zásahy úřadů a snaha komunistického režimu omezit vliv soukromého sektoru. Naposledy tento týden vyšly nové směrnice namířené proti zneužívání dominantního postavení ze strany největších e-commerce a technologických skupin. Již dříve se nové regulace dotkly komerčních vzdělávacích platforem. Ty musejí být do budoucna neziskové.

Peking si už došlápl také na videoherní průmysl, rozvozce jídla, alternativní taxislužby a fintech firmy. V červenci krátce po vstupu na newyorskou burzu zaklekli úředníci na společnost Didi, údajně kvůli nakládání s citlivými daty. Již loni na podzim pak kvůli změně regulatorního prostředí musela zrušit mezinárodními investory velmi očekávaný vstup na hongkongskou burzu fintech skupina Ant Group.

V neposlední řadě panuje okolo čínských akcií nejistota týkající se toho, zda budou moci být v budoucnu obchodované na amerických burzách, ať už kvůli neprůhlednosti hospodaření či z geopolitických důvodů.