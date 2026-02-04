Výhled nestačil trhu, akcie AMD klesají i přes silnou poptávku po AI čipech

Předplatné

  • Akcie AMD v premarketu klesly zhruba o 9 procent, protože výhled tržeb na první čtvrtletí zklamal část analytiků. 
  • Trh čekal silnější čísla kvůli boomu investic do čipů pro umělou inteligenci. 
  • Poptávka po čipech AMD v datových centrech zůstává silná a firma má rozjednané velké kontrakty s OpenAI i Oraclem. 

Akcie výrobce čipů Advanced Micro Devices (AMD) v premarketu oslabily zhruba o devět procent poté, co firma zveřejnila slabší výhled hospodaření pro první čtvrtletí, který zaostal za očekáváním části analytiků, píše CNBC

Společnost uvedla, že v prvním kvartálu očekává tržby kolem 9,8 miliardy dolarů s možnou odchylkou 300 milionů. Někteří analytici přitom počítali s výrazně optimističtějším výhledem, a to vzhledem k pokračujícímu boomu investic do procesorů určených pro umělou inteligenci. 

AMD, která je spolu s Nvidií jedním z klíčových výrobců čipů pro oblast umělé inteligence, přitom v uplynulém roce těžila z prudce rostoucí poptávky. Její akcie za toto období posílily o více než 100 procent. 

„Za prvé, očekávání byla velmi vysoká,“ řekl Chris Rolland ze společnosti Susquehanna pro CNBC. „Za druhé, oznámili, že v tomto čtvrtletí dosáhli neočekávaných tržeb v Číně, takže když to vezmete v úvahu, výsledek byl mnohem méně významný, než jsme si mysleli.“ 

Silná poptávka zůstává

Analytik zároveň upozornil, že poptávka po čipech AMD v datových centrech zůstává silná. Společnost podle něj naznačila, že v budoucnu může uzavřít kontrakty v řádu několika gigawattů výpočetního výkonu. 

AMD navíc v říjnu podepsala dohodu se společností OpenAI, na jejímž základě by startup mohl získat až desetiprocentní podíl ve firmě. OpenAI plánuje v průběhu několika let nasadit grafické procesory AMD Instinct o výkonu celkem šesti gigawattů, přičemž první gigawatt by měl být uveden do provozu ve druhé polovině roku 2026. 

Další významný kontrakt oznámil v říjnu také Oracle, který plánuje nasazení 50 tisíc čipů AMD určených pro umělou inteligenci. Ty by měly být uvedeny do provozu na konci letošního roku. 

