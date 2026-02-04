CSG otevřela zastoupení v Bruselu. Na strategické směřování dohlédne exministr Hamáček
- Skupina CSG otevřela v Bruselu stálou pobočku a jako první zbrojařská firma z Česka a Slovenska bude mít trvalé zastoupení u institucí EU.
- V čele kanceláře je Daniel Dobiáš, strategii zastřeší Jan Hamáček; cílem je být blíž evropskému rozhodování o obraně a průmyslu.
- Krok navazuje na vstup CSG do evropské oborové asociace a posiluje její pozici v unijní debatě o obranném sektoru.
Skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada otevřela na začátku února pobočku v Bruselu. Stala se tak první zbrojařskou firmou původem z České a Slovenské republiky, která má stále zastoupení v sídle unijních institucí.
V čele pobočky stojí Daniel Dobiáš, strategické směřování stálého zastoupení bude mít na starosti ředitel CSG pro vnější vztahy Jan Hamáček. Ten byl dříve předsedou ČSSD, předsedou Poslanecké sněmovny i ministrem vnitra. CSG o tom dnes informovala v tiskové zprávě.
Po nedávném vstupu skupiny do Evropské asociace leteckého, bezpečnostního a obranného průmyslu (ASD) jde o další významný krok posilující přítomnost CSG v klíčovém centru evropské legislativy a rozhodování, uvedl průmyslově-technologický holding. Cílem zastoupení je „být viditelnější a aktivně přítomní tam, kde se rozhoduje o zásadních otázkách ovlivňujících sektor obrany a průmyslu“.
„Naše přítomnost v Bruselu nám umožňuje aktivně se zapojovat do evropských debat, které spoluvytvářejí budoucí podobu obranného průmyslu v Evropě. Chceme, aby byl hlas českého a slovenského zbrojního průmyslu v Bruselu více slyšet,“ uvedl Hamáček.
CSG je jedním z předních evropských výrobců munice pro dělostřelectvo a patří mezi klíčové dodavatele munice a obrněných vozidel na Ukrajinu. V tomto odvětví firma expandovala ještě před ruskou invazí v roce 2022. CSG vyrábí také munici menších ráží, pozemní systémy ve firmě Excalibur Army nebo vozidla ve společnosti Tatra Trucks. Vedle Česka firma provozuje výrobní závody v USA, Británii, Španělsku, Itálii, Německu, na Slovensku, v Srbsku a v Indii, zaměstnává více než 14.000 lidí.