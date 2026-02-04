Slovenský developer postaví na Žižkově tisícovku bytů. Na pomoc si přizval studio Qarta
- Společnost Cresco chce na Nákladovém nádraží Žižkov stavět ještě letos.
- Developer projekt koupil od Finepu už se stavebním povolením.
- První domy by měly stát už v roce 2028.
Slovenská developerská společnost Cresco se v Česku uvedla projektem Soho v pražských Holešovicích, nyní představila také projekt na Nákladovém nádraží Žižkov. Pozemky koupila už se stavebním povolením spolu se skupinou Wood & Company od Finepu. Cresco tu chystá až 1100 bytů. První etapa by měla být hotová už v roce 2028.
„Projekt navazuje na náš dlouhodobý přístup k rezidenčnímu developmentu, kdy vnímáme bydlení v širším kontextu města. Veřejného prostoru i každodenních potřeb jeho obyvatel,“ říká generální ředitel Cresco Real Estate pro Česko Aleš Svatoň.
Společnost dala projektu jméno Yards Žižkov, a to podle anglického názvu pro Nákladové nádraží Žižkov Freight Yard. Název ale odkazuje také na samotný výraz yards, který znamená vnitrobloky. Cresco tu bude stavět ve čtvrti blokovou zástavbu.
Byty, byty a zase byty
Půjde tak především o byty. Konkrétně jich tu vznikne ve dvou etapách 1100. Budou mít dispozice 1+kk o dvaceti metrech čtverečních až po 5+kk s 158 metry. Všechny by měly mít zároveň balkon, terasu nebo předzahrádku. Ceny budou začínat na 4,5 milionu, ty nejdražší vyjdou na víc než třináct milionů korun. Část bytů by měla být rovněž nájemní.
Součástí projektu je také aktivní parter, kde bude místo pro obchody a služby. Vznikne tu i zelená promenáda a nové náměstí. V rámci takzvané spoluúčasti vznikne mateřská škola pro 125 dětí, Cresco zainvestuje také do rozšíření základní školy na Jarově. Celkem zaplatí developer třetí pražské městské části 167 milionů korun. Zahrnují ale například také investice do veřejného prostranství a postaví tu autobusovou zastávku.
Navazují na koncepci
Developer převzal hotový projekt od Finepu, hmota zůstala, společně s architektonickým studiem Qarta se pak projekt upravoval. Architekti kladli důraz na charakter Žižkova, měřítko celé čtvrti a také nadčasový výraz. „Navazujeme na urbanistickou koncepci Nákladového nádraží Žižkov s velkým důrazem na odkaz industriální stopy místa. Velkorysé řešení parteru a náměstí s jejich prostupností umožňuje přirozené napojení na nově vznikající čtvrť,“ popisuje zakladatel Qarty Jiří Řezák.
Proměnou od původního projektu prošla hlavně fasáda a parter, ale také dispoziční řešení jednotlivžch bytů. Architekti dbali zejména na to, aby blya nabídka široká a nejednalo se jen o malé byty.
První etapa by se měla začít stavět ještě v prvním čtvrtletí letošního roku. Investice do této části čítá pět miliard korun. Druhá etapa je o něco větší, ta vyjde na šest a půl iliardy korun a developer má na ní od Finepu opci.
Cresco tak bude jedním z prvních, kdo začne na žižkovském brownfieldu stavět. V roce 2028 chce mít svou první etapu na Nákladovém nádraží hotovou také Penta, která tu plánuje byty a také park. Stavět tu chce ale také Sekyra Group, která plánuje zahájení stavby Žižkov City mezi lety 2027 a 2028. Dalším hráčem v území je také Central Group jehož první domy tu už stojí.
Cresco chce letos zahájit také další etapu výstavbu zmíněného projektu Soho v Holešovicích. „V Praze máme i další ambice, chceme tu rozšiřovat svoje portfolio,„ dodal Svatoň.