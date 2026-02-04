Akcie CSG letos investory nespasí. Prognóza odhaduje její osud pro první rok
- Akcie CSG mají na kontě své první investiční doporučení spolu s roční cenovou prognózou.
- Prudký zájem trhu bezprostředně po vstupu na burzu dramaticky srazil růstové vyhlídky titulu.
- Bezpečně zisková je akcie zatím jen pro investory, kteří se účastnili úpisu.
Necelé dva týdny po pompézním vstupu Czechoslovak Group na burzu získali potenciální investoři do zbrojařských akcií konečně obsáhlejší opěrný bod pro svá rozhodnutí. Totiž premiérové investiční doporučení pro akcie CSG.
Experti Patria Finance v něm budoucnost firmy čerstvě nejbohatšího Čecha Michala Strnada v úvodní analýze připodobňují k příběhu německého Rheinmetallu, zároveň zdůrazňují, že růstový potenciál akcie je přinejmenším v ročním horizontu vzhledem k masivnímu skoku akcie po uvedení na trh jen omezený. Hlavní vlastností, kterou musí aspirant na investici do CSG disponovat, bude tak podle analytiků Patria Finance především trpělivost.
Kdo si počká…
„Na horizontu let 2025 až 2030 vidíme CSG společně s německým Rheinmetallem jako nejdynamičtější růstový příběh obranného sektoru. Z hlediska provozní ziskovosti by si CSG měla upevnit pozici premianta evropského obranného sektoru,“ uvádí analytik Patria Finance Michal Křikava v úvodním investičním doporučení pro akcie Czechoslovak Group.
„Současná tržní valuace už ve značné míře odráží očekávaný růstový příběh CSG. Další zrychlení obranných výdajů v Evropě by nicméně mohlo výhled společnosti posunout ještě výše,“ dodává Křikava. Patria Finance začala akcii pokrývat jako vůbec první analytická dílna na českém i globálním trhu, jak vyplývá z monitoringu agentury Bloomberg.
Akcie CSG vstoupily na amsterodamskou a pražskou burzu předminulý pátek, přičemž kupci primárně z řad drobných investorů, na které se nedostalo během samotného úpisu, v úvodu vyhnali cenu akcie až o téměř čtyřicet procent vzhůru. Během minulého týdne pak akcie částečně zkorigovaly svůj hektický nástup, i tak ale institucionální investoři účastnící se úpisu akcie na ceně 25 eur za kus aktuálně počítají takřka třicetiprocentní zhodnocení.
