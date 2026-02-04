Lagardeová a její kolegové v ECB ponechají sazby po delší dobu beze změny
- Ekonomika eurozóny na konci roku překvapila růstem o 0,3 procenta, průmysl i služby ožívají, slabší zůstává spotřeba domácností.
- Inflace dál klesá k 1,8 procenta, jádrová složka se ale drží nad cílem a brzdí úvahy o uvolnění politiky.
- ECB proto zřejmě ponechá sazby beze změny i na dalších zasedáních a po většinu letošního roku.
Data z eurozóny v posledním období potvrdila její relativně dobrou kondici. Nálada ve zpracovatelském průmyslu se v lednu zlepšila, zatímco průmyslová výroba díky německému fiskálnímu balíčku v závěrečném čtvrtletí loňského roku zřejmě solidně rostla. Dobře se dařilo i segmentu služeb.
V útlumu však zatím stále zůstává spotřebitelská důvěra a s tím spojené výdaje spotřebitelů. I tak ale růst ekonomiky eurozóny ve čtvrtém čtvrtletí překonal očekávání, když ve srovnání s předchozím kvartálem dosáhl 0,3 procenta.
Inflace v eurozóně v prosinci zpomalila na 1,9 procenta a podle našeho odhadu v lednu dále zvolní na 1,8 procenta. Její jádrová složka (bez cen potravin a pohonných hmot) se však bude držet na meziročních 2,3 procenta. V průběhu letošního roku s kolegy z Komerční banky očekáváme inflaci v průměru na 1,7 procenta, přičemž na cíl se nedostane dříve než koncem roku 2027.
Ve službách je inflace stále relativně vysoká
Centrální banka a její šéfová Christine Lagardeová však již delší dobu signalizuje, že inflace bude nějakou dobu cíl podstřelovat. Důraz klade na její jádrovou složku, která vzhledem k vysoké inflaci ve službách zůstane zřejmě i v následujících letech ukotvena poblíž dvouprocentního cíle.
Snížení sazeb by v tuto chvíli představovalo riziko růstu této složky, která je i tak nad cílem. ECB bude i nadále monitorovat tempo mzdového růstu, které ve třetím kvartále dosáhlo vysokých čtyř procent oproti očekávanému zpomalení na 2,8 procenta. To by mělo tlumit obavy z dalšího zpomalení inflace, které hrozí v důsledku silného kurzu eura vůči americkému dolaru. Oproti našim předpokladům jsou nyní výše i ceny ropy. Celkově tak předpokládáme, že na čtvrtečním zasedání ponechá Evropská centrální banka úrokové sazby beze změny (depozitní sazba na dvou procentech), stejně tak i po většinu letošního roku.