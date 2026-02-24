Zpracovatel kůží KARO Leather míří z trhu Start na hlavní parket pražské burzy
- ČNB schválila prospekt KARO Leather pro přestup ze Startu na hlavní trh pražské burzy Prime Market, obchodování má začít 2. března 2026.
- Firma chce vyšší likviditu, větší transparentnost a otevření se zahraničním investorům, na burze je od roku 2019.
- Tržní hodnota KARO vzrostla z 120 milionů na zhruba 1,2 miliardy korun, akcie od úpisu více než zčtyřnásobily.
Česká národní banka schválila prospekt zpracovatele kůží KARO Leather pro přestup z trhu Start na hlavní trh pražské burzy. KARO podalo burze žádost o přijetí na trh Prime Market a po schválení se stane dvanáctou společností, jejíž akcie se budou na hlavním trhu obchodovat. Obchodování má být zahájeno v pondělí 2. března 2026.
„Prime Market je pro KARO přirozeným dalším krokem. Věříme, že našim investorům přinese vyšší likviditu, novou úroveň transparentnosti a platformu pro další růst. Doufáme, že nám otevře dveře i k zahraničním investorům," řekl člen představenstva KARO Leather Jakub Hemerka. „KARO je unikátní podnikatelský příběh. Společnost vstupovala na burzu jako mikro firma a během pár let se jí podařilo vyrůst mezi českou elitu," uvedl ředitel Starteepo František Bostl.
Když KARO v roce 2019 vstupovalo na trh Start, vybralo při své první emisi akcií 40 milionů korun při ocenění 120 milionů korun. Od té doby se ze společnosti stala podle Bostla jednou z nejdynamičtěji rostoucích firem na českém kapitálovém trhu. Objem kapitálových transakcí uskutečněných díky burze dosáhl 700 milionů korun. Dnešní tržní hodnota KARO se pohybuje kolem 1,2 miliardy korun, téměř desetkrát více než při vstupu na burzu.
Rozšíření původního závodu
Hrubý provozní zisk EBITDA společnosti se ze 17 milionů korun v roce 2018 vyšplhal na 97,5 milionu korun v roce 2024 a za fiskální rok 2025 dále výrazně stoupl. Z emisního kurzu akcie firmy 40 korun při úpisu v listopadu 2019 vzrostla její hodnota více než čtyřnásobně a nyní se obchoduje kolem 170 korun. Kapitál získaný na burze umožnil společnosti výrazně rozšířit původní závod v Boršově, koupit brownfield v Brtnici a oživit tam kožedělnou tradici výstavbou moderního výrobního areálu.
Akcionáři KARO Leather schválili přesun akcií firmy na hlavní trh pražské burzy loni v červnu. S akciemi společnosti, která má výrobní závody v Boršově a Brtnici na Jihlavsku, se na trhu Start obchoduje od roku 2019. Skupina se původně zabývala jen obchodem s kůžemi pro nábytkářský průmysl. Výrobní závod v Boršově má od roku 2015, závod v Brtnici otevřela v roce 2023. Zpracovává hovězí a buvolí kůže. Historie skupiny KARO sahá do poloviny 90. let.