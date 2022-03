Zamrzlý trh s IPO v dalších měsících ožije. Nové tituly zamíří i na pražskou burzu | E15.cz

Globální trh s primárními veřejnými nabídkami čili IPO zažil letos výrazný propad. Zatímco v prvních třech měsících roku 2021 burzovní nováčci získali od investorů prodejem akcií 219 miliard dolarů, téměř půl bilionu korun, letos to bylo pouze 65 miliard. Je to podle agentury Bloomberg nejslabší čtvrtletí od příchodu pandemie v roce 2020. V dalších měsících by se však situace měla zlepšit, a to i na pražské burze. Na tamní parket chtějí během roku uvést své cenné papíry čtyři firmy.