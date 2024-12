„Santa Claus Rally letos už byla. A to od Trumpova zvolení doposud. Rally jsme viděli jak na akciových trzích, tak na trzích s kryptoaktivy,“ uvádí šéf Raiffeisen investiční společnosti Jaromír Sladkovský s tím, že investoři nalili od zvolení Trumpa do amerických akcií nevídaných 120 miliard dolarů.

„To se za tak krátkou dobu stalo naposledy v roce 2000, než splaskla známá internetová dot-com bublina v březnu téhož roku,“ dává investorům lekci z historie Sladkovský. Podle něho mají investoři jednoduše letos už vyděláno a nebudou se v závěru roku pouštět do „zbytečných“ spekulací. „Maximálně budou vybírat ještě nějaké zisky a začne rozumná obava o příští rok,“ dodává manažer.

Investoři letos Wall Street vyždímali, jak se dalo. Nejpopulárnější akciový index S&P 500 přidal takřka kolem třiceti procent a nového rekordu dosáhl letos už šestapadesátkrát. Navíc má trh za sebou zmíněnou prezidentskou rally, díky které se tento index během pár týdnů vyšvihl o šest procent.

„Obchodníci mohou spekulovat na to, že nic neroste do nebe, ale na druhou stranu trend is your friend,“ nakládá na obě misky vah expert společnosti XTB Jiří Tyleček, který zároveň ale nevidí dostatek důvodů pro pokles trhu. „Při hledání příležitostí v závěru roku bych se zkusil podívat