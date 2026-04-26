Čemu věří fond mládí v J&T? Zisk v rané fázi firmy nehraje klíčovou roli, říká Gabriel Herbrik
- Fond mladých analytiků J&T NextGen sází na technologie, jedním z jeho talentů je Gabriel Herbrik.
- Projekt vznikl jako experiment studentů PORG a kombinuje investiční nápady mladých s dohledem portfolio manažera Michala Semotana.
- Investiční přístup staví na hledání růstových firem v rané fázi, alternativních datech ze sítí i sledování celých dodavatelských řetězců.
Gabrielu Herbrikovi je pětadvacet, stále studuje školu, ale už nese váhu svých investičních rozhodnutí v J&T, konkrétně ve fondu NextGen – entitě, kde mladí stratégové jako on vybírají budoucí investiční trháky. Co je podle fondu horkou sázkou? Jedním slovem technologie. Jeho portfolio manažer Michal Semotan před časem poodhalil strategii, když uvedl, že fond nově zařadil akcie společnosti Zscaler, přikoupil CrowdStrike, Nebius a otevřel pozici ve firmách Netflix a Vistra.
Když se Gabriel Herbrik poprvé vloni postavil před investory, aby jim odprezentoval výsledky fondu J&T NextGen, měl prý sucho v krku. Musel jim totiž sdělit, že fond je od začátku roku do daného data připravil o 17 procent hodnoty jejich investic. Na vině byla tarifní politika americké administrativy. Naštěstí správně tušil, že jde jen o výkyv, a situaci ustál. Dnešní student prestižní italské univerzity SDA Bocconi je tak také členem investičního výboru J&T NextGen.
Zrod fondu NextGen byl sám o sobě unikátní. Před zhruba třemi lety generálního ředitele J&T investiční společnosti Tomáše Martince zaujala skupina studentů gymnázia Nový PORG. Uspěli ve Wharton Investment Competition, tedy mezinárodní investiční soutěži pro středoškoláky pořádané Wharton School University of Pennsylvania – jedné z nejprestižnějších na světě v této věkové kategorii. Jejich třetí místo bylo historickým úspěchem (žádná evropská škola nikdy vyššího umístění nedosáhla) a zároveň se stali základním kamenem experimentu, v němž měli studenti své dovednosti zopakovat pod hlavičkou J&T. Samozřejmě stoprocentní volnost ještě nedostali. S právem veta nad nimi bdí ostřílený portfolio manažer Michal Semotan.
Sám Herbrik přišel do výboru fondu vybírat investorské tipy až později, přes stáž v J&T poté, co zakládající studenti začali odcházet na vysoké školy. Ona první negativní zkušenost, respektive její překonání, jako by předznamenaly Gabrielovo budoucí nastavení. NextGen totiž není „next“ jen kvůli nastupující příští generaci manažerů, ale i kvůli titulům, na které se dívají. Jde o firmy často v rané fázi, u nichž se může stát, že ještě negenerují zisky.
Proto je potřeba trochu jiný pohled a hlavně sebevědomí. „Že firma negeneruje zisk, má třeba dluhy, ještě nemusí znamenat, že se o ni nebudeme zajímat. Pokud v ní vidíme potenciál a jsme v investici včas, úspěch je pak o to větší,“ vysvětluje Herbrik.
Ona budoucnost u firem ale nemůže být mlhavá. NextGen zajímají ze všeho nejvíce technologie, které firmy využívají, a zda z nich může buď on, nebo později zbytek trhu těžit. Z tohoto pohledu se samozřejmě členové výboru dívají i na tradiční společnosti už etablované na trhu.
Zajímají je konkrétně například biotechnologie, úspěch ale zaznamenali i u firem pracujících na kvantových počítačích. Svou pozici tak měli třeba v kalifornské Rigetti Computing nebo aktuálně ještě drží v IonQ.
Gabriel Herbrik ve své práci využívá kromě pohledu na účetní data firem také pohled na sociální sítě. Jeden příklad za všechny: Softwarová Adobe se mu zprvu zdála podle všech ukazatelů jako potenciálně podhodnocená atraktivní investice. „Ale její zákazníci dlouhodobě ventilovali malou spokojenost s její cenovou politikou a přístupem. Přitom to jsou oni, kdo tvoří její hodnotu. Rozhodli jsme se proto investici neprovést, a jak se později ukázalo, byl to rozumný krok,“ hodnotí.
Stejně tak je zajímavý pohled na to, jak se fond dívá na růst trhu. Nemusí investovat vždy do jeho tahounů, ale do třetích či čtvrtých firem v dodavatelském řetězci, které se s růstem svezou a kde je růstový potenciál a cena akcie daleko zajímavější.
Samozřejmě přinést nový pohled není vždy jednoduché. „Jsou to desítky, možná stovky firem, na které se dívám. Úkolem je pak odprezentovat návrh investičnímu výboru, máme pak ještě další úrovně posuzování rizik a podobně. Každopádně jsem rád, že můžeme čerpat i ze zkušeností pana Semotana, a pokud mohu být neskromný, snad jsme ho také něco z našeho pohledu naučili,“ říká Gabriel Herbrik.