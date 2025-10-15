Předplatné

Cena zlata je na rekordu, poprvé překonala hranici 4200 dolarů za unci

ČTK
ČTK , lig
Cena zlata je na dalším rekordu, dnes poprvé překonala hranici 4200 dolarů (zhruba 87 640 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Za jejím růstem stojí mimo jiné vyhlídky na snižování úrokových sazeb ve Spojených státech a obnovené obchodní napětí mezi Washingtonem a Pekingem, uvedla agentura Reuters.

Krátce po 09:00 SELČ vykazovala cena zlata k okamžitému dodání nárůst asi o 1,4 procenta a pohybovala se těsně nad hranicí 4200 dolarů za unci, plyne z údajů na internetových stránkách agentury Bloomberg. Cena termínového kontraktu na zlato s dodáním v prosinci byla nad 4218 USD/oz a rovněž zdolala dosavadní rekord.

Americká centrální banka (Fed) v září podle očekávání snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 4,00 až 4,25 procenta. Investoři předpokládají, že Fed ve zbytku letošního roku zredukuje úroky ještě dvakrát, vždy o čtvrt procentního bodu. Nižší úroky jsou pro cenu zlata příznivé, protože zmírňují jeho nevýhodu proti investicím, které přinášejí výnos, jako jsou například dluhopisy.

Americký prezident Donald Trump minulý týden v pátek oznámil, že hodlá od listopadu uvalit dodatečná cla ve výši 100 procent na dovoz z Číny. Reagoval tak na čínská omezení vývozu vzácných zemin, které jsou důležité například při výrobě komponentů v důležitých odvětvích.

K růstu ceny zlata nyní podle analytiků přispívá rovněž nejistota spojená s omezením chodu federální vlády Spojených států, s takzvaným shutdownem. Americká federální vláda nemá zaručené financování od 1. října, kdy ve Spojených státech začal nový rozpočtový rok.

