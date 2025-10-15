Cena zlata je na rekordu, poprvé překonala hranici 4200 dolarů za unci
Cena zlata je na dalším rekordu, dnes poprvé překonala hranici 4200 dolarů (zhruba 87 640 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Za jejím růstem stojí mimo jiné vyhlídky na snižování úrokových sazeb ve Spojených státech a obnovené obchodní napětí mezi Washingtonem a Pekingem, uvedla agentura Reuters.
Krátce po 09:00 SELČ vykazovala cena zlata k okamžitému dodání nárůst asi o 1,4 procenta a pohybovala se těsně nad hranicí 4200 dolarů za unci, plyne z údajů na internetových stránkách agentury Bloomberg. Cena termínového kontraktu na zlato s dodáním v prosinci byla nad 4218 USD/oz a rovněž zdolala dosavadní rekord.
Americká centrální banka (Fed) v září podle očekávání snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 4,00 až 4,25 procenta. Investoři předpokládají, že Fed ve zbytku letošního roku zredukuje úroky ještě dvakrát, vždy o čtvrt procentního bodu. Nižší úroky jsou pro cenu zlata příznivé, protože zmírňují jeho nevýhodu proti investicím, které přinášejí výnos, jako jsou například dluhopisy.
Americký prezident Donald Trump minulý týden v pátek oznámil, že hodlá od listopadu uvalit dodatečná cla ve výši 100 procent na dovoz z Číny. Reagoval tak na čínská omezení vývozu vzácných zemin, které jsou důležité například při výrobě komponentů v důležitých odvětvích.
K růstu ceny zlata nyní podle analytiků přispívá rovněž nejistota spojená s omezením chodu federální vlády Spojených států, s takzvaným shutdownem. Americká federální vláda nemá zaručené financování od 1. října, kdy ve Spojených státech začal nový rozpočtový rok.