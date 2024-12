Češi vyvíjejí zařízení, které pomůže letadlům najít směr nad Baltským mořem

Zařízení nazvané Block-box umí odhalit rušení signálu systémů GPS i Galileo nebo manipulaci se signálem, která může v posádkách letadel či lodi vyvolat dojem, že se nacházejí jinde než ve skutečnosti. Posádky dokáže na manipulaci vždy upozornit a v závislosti na způsobu a síle útoku umí pomocí umělé inteligence signál „vyčistit“ a palubním přístrojům poslat správná data. A umí také poznat směr, ze kterého falešný signál vychází, což může při nasazení na letišti pomoci odhalit útočníka nebo být užitečné při armádním využití.

Společnost nyní žádá o grant evropské vesmírné agentury ESA, na dokončení vývoje potřebuje přibližně pět milionů korun. Zda jej získá, se má rozhodnout na začátku příštího roku.

„Hledáme další financování. Jednou možností je ESA, ale obcházíme i další hráče – aerolinky, letiště, distributory energií a jiné. Všichni ale chtějí hotové a certifikované zařízení, až pak jsou ochotní nakupovat,“ řekl Tomáš Cinert, šéf řízení vesmírných projektů ve společnosti Huld. „Máme v plánu ještě oslovit rejdaře, kterých se to také týká,“ dodal s tím, že rušení GPS je v první řadě bezpečnostním rizikem, ale jsou podle něj známé případy, kdy rušení satelitní navigace svedlo loď z cesty, což způsobilo vyšší spotřebu paliva a zpoždění.

Druhá noha

Pro Huld je vývoj technologií pro pozemní aplikace částečně krok stranou. Firma doufá, že by Block-box mohl do budoucna být druhou nohou, na kterou by se její podnikání postavilo. A zároveň by Block-box mohl najít uplatnění i ve vesmíru jako prevence možných útoků na družice. Huld žádá ESA i o druhý grant, který má Black-box připravit právě na lety do vesmíru.

Mezitím v Huldu dál běží vývoj. Na začátku příštího roku proběhne testování ve specializované laboratoři, kde se ověří funkčnost zařízení. Firma chce příští rok také získat pro Block-box certifikaci pro použití v letectví, což by jí mohlo pomoci otevřít dveře k uvedení technologie do praxe.

Zároveň se Huld také začíná rozhlížet po partnerovi pro výrobu. Firma má kapacity na výrobu jednotlivých kusů, v případě větší poptávky by hledala některého z větších domácích hráčů. V úvahu podle Cinerta připadá například česká pobočka společnosti Honeywell.

Záměr, nebo vedlejší dopad?

Piloti letadel nebo kapitáni lodí v Baltském moři se s rušením signálu satelitní navigace potýkají řadu let, intenzita blokování signálu zesílila po začátku války na Ukrajině v únoru 2022.

Letos v dubnu aerolinky Finnair dočasně přerušily lety do estonského Tartu s odůvodněním, že zde dochází k výrazným výpadkům signálu GPS. Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna následně z blokování GPS obvinil Rusko. „Tento útok na GPS je součástí hybridních operací, jejichž cílem je narušit náš život a porušit nejrůznější mezinárodní dohody,“ prohlásil. Moskvu ze záměrných manipulací s GPS signálem viní i Litva, Švédsko a další státy.

Finská nezisková organizace Evropské centrum excelence pro boj s hybridními hrozbami se ale domnívá, že blokování navigačního signálu je s největší pravděpodobností vedlejším důsledkem ruské snahy chránit se před útoky dronů naváděných na cíl pomocí GPS. Na dopadech na dopravu to nic nemění, přinejmenším pak ale tato činnost neodporuje Ženevským úmluvám.

Podle webu Gpsjam.org dochází k rušení signálu GPS k nebo manipulaci s ním prakticky denně nad velkou částí Baltského moře, často zasahuje i pevninské oblasti v severní polovině Polska, v Litvě, v Lotyšku, v Estonsku a ve Finsku. V menší míře se situace týká také pobřeží Černého moře.