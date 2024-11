Cílem mise je pořídit detailnější mapy oblastí kolem jižního pólu Měsíce, které by měly usnadnit budoucí přistání sondy u jižního pólu Měsíce. Právě do oblasti jižního pólu se v současnosti soustředí zájem vesmírných agentur z celého světa. V jeho trvale zastíněných oblastech se totiž nachází led a zároveň jsou zde vyvýšená místa, na které dopadá světlo i během čtrnáct dní trvajících mrazivých měsíčních nocí. Přítomnost vody má umožnit výrobu paliva a sluneční svit zase dodá elektřinu, což je předpokladem pro déle trvající mise na povrchu Měsíce.

Současné mapy oblasti jsou ale v rozlišení jen pět metrů, navíc tyto digitální mapy pokrývají jen desetinu polárních oblastí na jihu Měsíce. „Představte si, že parkujete auto, ale na posledních pět metrů nevidíte. Přesně tak by to nyní vypadalo, kdybyste se pokoušeli přistát u jižního pólu Měsíce. Pokud tam bude pětimetrová skála, nebudete o ní vědět. Pokud tam bude díra, neuvidíte ji,“ uvedl projektový manažer Václav Havlíček z TRL Space na veletrhu Space Tech Expo Europe v Brémách, kde členové konsorcia podepsali dohodu po spolupráci na projektu LUMI.

Nové mapy sníží riziko

Cílem mise LUMI je vyslat k jižnímu pólu Měsíce družici, která oblast zmapuje a vylepší rozlišení map desetinásobně na 50 centimetrů. „Je to cesta, jak snížit riziko pro nejtěžší krok lunárních misí – přistávání,” uvedl Petr Boháček, architekt mise LUMI z TRL Space.

Mise LUMI byla vybrána jako jeden z pěti projektů mezi více než 70 kandidáty v programu Malých průzkumných misí ESA. Vedle brněnské společnosti jsou součástí konsorcia italská Tyvak International, která vyvine platformu družice, estonská společnost CrystalSpace dodá kameru za účasti polského výrobce optických systémů pro vesmír Scanway. Pohon vyvine nizozemská společnost Dawn Aerospace. Získaná data bude přímo na palubě zpracovávat technologie české firmy Zaitra. Vědecký tým vedou Akos Kereszturi z maďarského Astronomického ústavu Konkoly a Mihkel Pajusalu z Univerzity v estonském Tartu.

Náklady na celý projekt od počátku vývoje až po start družice nemají podle TRL Space překročit 50 milionů eur.

TRL Space má rozpracovaných několik dalších projektů družic. V lednu by měl na oběžnou dráhu vystoupat dosud největší český komerční satelit Troll, vynese jej tam raketa Falcon 9 společnosti Space X. Snímky ze satelitu vybaveného hyperspektrální kamerou jako první využije Česká inspekce životního prostředí, pomohou při odhalování nelegálních skládek, protizákonného kácení lesů nebo pro sledování znečištění vodních toků. Za dva roky má TRL Space ve spolupráci se svou pobočkou ve Rwandě dokončit stavbu družice, která tamní vládě umožní sledovat stav plodin v zemi a pomocí těchto dat radit místním zemědělcům, jak dosáhnout vyšší úrody.

V TRL Space připravují i další lunární misi pod hlavičkou ESA. Projekt LUGO je první mezinárodní misí, jejíž vedení ESA svěřila firmě z regionu střední a východní Evropy. Mise má za úkol prozkoumat lávové chodby na povrchu Měsíce, které by mohly v budoucnu sloužit pro základny při delších pobytech člověka na Měsíci.