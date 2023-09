Česká firma Posedlo vyrábí jako jediná na světě sedla na míru | e15.cz

Na začátku byla trocha nepohodlí a na konci ocenění, když zdánlivě obyčejnou věc – cyklistické sedlo – zařadil prestižní americký magazín BikeRumor do výběru nejlepších cyklokomponentů roku 2022. Přišlo i vítězství v inovační soutěži nebo investice krále světového 3D tisku Josefa Průši. Jak začíná strmý start vzhůru, když vyrábíte 3D tištěné sedlo jako první firma na světě, popisuje spoluzakladatel start-upu Posedla Jiří Dužár. Spolu s Martinem Řípou skončili svůj byznys v New Yorku a jihovýchodní Asii a vrátili se s výrobou do svého kraje, severočeského Varnsdorfu.