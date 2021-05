Petr Kellner promluvil ve videu: Česká závist neodpouští | E15.cz

Investiční skupina PPF umístila na své nové webové stránky téměř dva měsíce od smrti svého majitele Petra Kellnera vzpomínkové video, ve kterém odhaluje dosud nezveřejněné záběry bývalého nejbohatšího Čecha. „Češi neumí být pyšní na to, když tady někdo vybuduje něco, co je úspěšné ve světě,“ říká Kellner na vzácném záznamu. Zmiňuje také, jak PPF pomáhala druhým během koronavirové pandemie nebo jak moc je pro něj důležité soukromí vlastní rodiny.

Podnikatel a finančník Petr Kellner měl pověst jednoho z nejvlivnějších Čechů a taky muže, co si hlídal soukromí. Prakticky nikdy nevystupoval na veřejnosti, jen zřídka dával rozhovory médiím a proto je zveřejněné video vzácnou příležitostí seznámit se s jeho myšlenkami.

„V byznysu vždycky nevyhráváte," říká Kellner ve videu. Podle něj je však nutné, aby člověk překonával překážky. Zmiňuje také důležitost pomáhat druhým. „Dokud máme energii, je správné pomáhat," říká ve videu. Sám sebe v něm popisuje jako introverta, který se snažil bránit soukromí své rodiny. Kellner se podle svých slov považoval za „pravičáka se silným sociálním cítěním".

„Mým cílem bylo ukázat, že i takto malá země dokáže udělat otisk ve světě. A to se nám povedlo," říká Kellner. Podle něj se však Čechům nedaří zbavit závisti, když má někdo z jejich řad úspěch. Celé video zveřejnila PPF na svém novém webu den před tím, než by Kellner oslavil 57. narozeniny

V investiční skupině PPF, která investuje do řady odvětví a působí na třech kontinentech, ovládal téměř 99 procenta. Na veřejnosti se miliardář Kellner příliš neukazoval, s médii komunikoval zřídka. Tragicky zahynul letos 27. března při pádu vrtulníku na Aljašce ve věku 56 let. Ředitel skupiny PPF pro vztahy s veřejným sektorem Vladimír Mlynář v pátek uvedl, že za nehodou zřejmě nestála technická závada, ale souhra nešťastných náhod, povětrnostních a přistávacích podmínek.

Kellner byl suverénní jedničkou mezi českými a slovenskými miliardáři. Jeho jmění ke konci loňského roku magazín E15 Elity byznysu odhadl na 233 miliard korun, ale oproti předchozímu roku si výrazně pohoršil. Hodnota jeho majetku klesla o 57 miliard korun.

Důvodem byly zhoršené výsledky skupiny Home Credit a rovněž nižší ocenění finančních společností na burzách kvůli koronavirové pandemil. "Vím, že je to čtivé, ale není to nejdůležitější," řekl před lety Kellner k podobným žebříčkům v jednom ze vzácných rozhovorů v MfD. V jiném řekl, co by chtěl, aby po něm zůstalo. "Mám to hodně spojené: Kellner a PPF. Jednou bych chtěl, aby se na PPF koukalo jako na firmu, která to někam dotáhla," řekl v roce 2007.

Jak probíhalo rozloučení s Petrem Kellnerem