Brněnské videoherní firmě Madfinger Games se s trochou nadsázky podařilo přežít vlastní smrt. Studio před lety ukázalo, že lze na chytrých telefonech provozovat graficky působivé akční hry, tituly z Brna na svých konferencích jako technické skvosty prezentoval třeba Apple nebo Nvidia. Pak na scénu vtrhla obří studia se značkami typu Fortnite, kterým malá česká firma nemohla konkurovat. Náklady na monetizaci her na mobilech navíc výrazně vzrostly. V Madfinger Games následně vše vsadili na jednu kartu a vytvořili taktickou hru pro počítače. Finanční výsledky ukazují, že jde o úspěch. Češi také mohli vyplatit čínského investora v podobě majitele TikToku.

Madfinger Games se z vývoje her pro chytré telefony stáhli v roce 2023, když prodali práva na tituly jako Shadowgun nebo Dead Trigger do rukou švédské skupiny Embracer. Ta v Česku vlastní třeba i Warhorse Studios, tvůrce úspěšné série Kingdom Come: Deliverance, nebo brněnské studio Ashborne Games.

Prostředky, které v Madfingeru měli, investovali do vývoje hry Gray Zone Warfare, v níž se hráči pohybují na velké mapě jako člen soukromé armády a v kooperaci s kamarády řeší místní problémy. Titul nabízí realistické zbraně a prostředí, jde o konkurenci pro populární hru Escape from Tarkov. Gray Zone Warfare vyšla v takzvaném předběžném přístupu (titul není hotový a autoři postupně přidávají novinky) loni na konci dubna. Studio v té době bylo v situaci, kdy ani nevědělo, zda další měsíc dokáže financovat provoz a výplaty.

Naštěstí pro Madfinger to vyšlo. Gray Zone Warfare se během prvního týdne stala nejprodávanějším titulem na Steamu, což je největší digitální obchod s hrami pro počítače. V letošním lednu pak byla překonána hranice milionu prodaných kopií.

Podle čerstvě zveřejněné účetní závěrky si Madfinger Games v loňském finančním roce přišli na tržby 619,3 milionu korun, přičemž rok předtím to bylo pouze 298 tisíc. Zisk se dostal na 404 milionů. Firma si za loňský rok dokázala vybudovat finanční polštář půl miliardy.

Majitel Madfinger Games Marek Rabas potvrdil, že došlo také k vyplacení minoritního vlastníka v podobě čínské firmy Nuverse. To je odnož čínského kolosu ByteDance, který provozuje sociální síť TikTok. Číňané do Madfingeru vstupovali v roce 2021 s částkou pět milionů eur, tedy přes 120 milionů korun. Rabas nového investora nehledá a finanční úspěch Gray Zone Warfare, která bude finálně dokončena v roce 2027, mu umožňuje firmu držet nezávislou.

Na českém trhu nadále působí dva čínští investoři do her. Internetový gigant Tencent drží minoritní podíl v Bohemia Interactive Slavomíra Pavlíčka a Marka Španěla. A společnost Virtuos, která se soustředí hlavně na zakázkovou produkci pro velká studia, v Praze provozuje vývojové centrum. Vede ho Jan Herodes, bývalý šéfredaktor časopisu Level nebo vývojář v Bohemia Interactive. Na vysoké pozici v mateřské společnosti Virtuos pracuje další Čech Lukáš Codr.