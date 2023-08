Češi prodali Švédům hry, které prorazily cestu Fortnitu a Call of Duty | e15.cz

Brněnská videoherní společnost Madfinger Games, do níž v roce 2021 vstoupil čínský majitel TikToku, dokončila prodej svých stříleček, které prorazily cestu mobilním verzím slavných titulů typu Call of Duty nebo Fortnite. Kupcem je švédský herní kolos Embracer Group. V Česku vlastní dvě další firmy včetně Warhorse Studios, tvůrců středověkého hitu Kingdom Come: Deliverance s více než pěti miliony prodaných kopií.