České IT firmy začal po Budníkovi, Komárkovi a Cíglerovi nakupovat nový fond exmanažera Sberbank

Karel Komárek a jeho Aricoma, Martin Cígler a Sandberg Capital a jejich Seyfor, Tomáš Budník a J&T a Thein, projektanti ze Sudopu a odnož Sudop CIT. To jsou čtyři hlavní skupiny, které v posledních letech konsolidují tuzemský trh IT firem s tím, že se často za akvizicemi vydávají i do Evropy. Teď se přidal další, prozatím menší hráč. Nový pražský private equity fond, v němž mimo jiné figuruje bývalý šéf divize pro menší a střední podniky v české pobočce zaniklé Sberbank Jan Novák, už koupil tři české firmy a pokukuje po dalších.