Čeští startupoví dobrodruzi rozjíždějí nový miliardový fond, přispěla i Evropská investiční banka

Tensor Ventures, pražská společnost investující rizikový kapitál do startupů, otvírá druhý fond, který by měl dosáhnout 50 milionů eur, asi 1,25 miliardy korun. Oproti předchozímu fondu, který podpořil 20 začínajících firem celkovou sumou půl miliardy korun, tak bude mít více než dvojnásobný objem. Nový fond Tensor Ventures může počítat také s 20 miliony eur od Evropského investičního fondu (EIF) spadajícího pod Evropskou investiční banku.

Tensor Ventures nekomentují, jakého přesně zhodnocení dosáhl první fond, uvedli pouze, že se díky své výkonnosti pohybují v horní pětině statistik společnosti Carta, která výsledky fondů sleduje. Firmě, za níž stojí Roman Smola, Martin Drdúl a Petr Ulvr, se každopádně v první várce investic podařily dva exity, tedy prodeje startupů do rukou velkých kupců. Americký softwarový obr ServiceNow koncem roku 2023 získal českou firmu UltimateSuite vyvíjející nástroje pro správu IT. A velká americká čipová společnost Microchip letos v dubnu koupila izraelské návrháře AI čipů Neuronix.

Druhý fond by měl 50 milionů eur rozdělit během čtyř let mezi 40 startupů, zacíleno má zejména na ty v rané fázi. Polovina prostředků půjde do Česka, polovina do zahraničí.