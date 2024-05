České technologické firmy propouštějí. Dohnal je tlak na zisk

V posledních měsících výrazně propouštělo více českých technologických firem. Trend, které bylo možné pozorovat v USA už od roku 2022, se částečně přelil i do tuzemského prostředí. Ukazuje se tak, že ani inovativní firmy nejsou před dlouhodobě upadající ekonomickou situací v bezpečí a musí se vypořádat s klesající ziskovostí a případným tlakem iinvestorů. Přesto by se mělo jednat pouze o korekci, nikoliv o spouštěč většího výplachu v jejich personálních stavech.

Mall, CZC, Heureka, Kiwi.com a Productboard. To je výčet tuzemských firem z technologického sektoru, u kterých v posledních týdnech vyšlo najevo rozsáhlé propouštění. Productboard, jeden z nejnadějnějších startupů původem z Česka, se od září 2022, kdy pro něj pracovalo zhruba pět set lidí, zmenšil o polovinu. Brněnský prodejce letenek Kiwi.com, přes který ročně protečou objednávky za 50 miliard korun, zase na počátku letošního roku propustil 18 procent zaměstnanců a to včetně lidí, kteří ve firmě pracovali sedm let.

„Jde o jedno z nejtěžších rozhodnutí, která jsem v životě musel udělat,“ uvedl tehdy spoluzakladatel Kiwi.com Oliver Dlouhý. „Firmu už dlouhé roky buduji s určitou vizí, ke které patří i schopní a talentovaní lidé. Doba se ale bohužel velmi dynamicky proměňuje, i proto musíme v dlouhodobém měřítku podnikat takové kroky, které nám pomohou zachovat zdravou a prosperující firmu.“

Důvody pro propouštění se u zmíněných firem jednotlivě drobně odlišují. Na některé tlačí investoři, kteří museli kvůli vyšším úrokovým sazbám a méně dostupnému kapitálu přehodnotit svou filozofii a místo velkorysé a bezpodmínečné sázky na budoucí úspěch vyžadují od firem více důrazu na zisk. Firmy závislé na vývoji v segmentu internetových obchodů zase musí reflektovat realitu a po dvouletém propadu tržeb si připustit, že rekonvalescence zabere více času, než si původně myslely.

Mnohé firmy propouštějí poprvé