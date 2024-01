Kiwi.com propouští skoro pětinu zaměstnanců a hledá nové zdroje příjmů

„Jde o jedno z nejtěžších rozhodnutí, která jsem v životě musel udělat,“ uvádí spoluzakladatel Kiwi.com Oliver Dlouhý. „Firmu už dlouhé roky buduji s určitou vizí, ke které patří i schopní a talentovaní lidé. Doba se ale bohužel velmi dynamicky proměňuje, i proto musíme v dlouhodobém měřítku podnikat takové kroky, které nám pomohou zachovat zdravou a prosperující firmu.“ Zaměstnancům, jichž se propouštění týká, Kiwi.com vyplatí odstupné „v hodnotě několika měsíčních platů“. O práci přijdou lidé ve čtyřech zemích, uvádí společnost.

Snížení počtu zaměstnanců souvisí se změnou strategie brněnské firmy, která se podle svých slov chce nyní více zaměřit na zákazníka a hledá nové zdroje příjmů. Mění také partnerství s leteckými společnostmi, jejichž letenky přeprodává.

„Organizační struktura, se kterou firma fungovala mnoho let, vznikala na podporu transakčního obchodního modelu, který v době jejího vzniku odpovídal potřebám Kiwi.com, trhu i našich zákazníků. Neodráží ale změny, které se na trhu od té doby udály,“ upřesnila důvody rozhodnutí mluvčí Daniela Chovancová. Propouštění se dotkne všech oddělení.

V posledních letech původně česká firma, kterou aktuálně většinově vlastní americký fond General Atlantic, vede řadu sporů s vícero aerolinkami, jimž se nelíbilo, že Kiwi.com prodává jejich letenky bez jejich souhlasu. Tento týden se podařilo urovnat spor s největším evropským dopravcem Ryanair, nicméně například soudní jednání s americkou jedničkou American Airlines i nadále pokračuje.

Kiwi.com se potýkalo s problémy zejména během pandemického období, kdy byla většina leteckých spojů omezena nebo zrušena a online prodejce musel vracet velký objem peněz cestujícím. Každopádně ještě před rokem v rozhovoru pro e15 Dlouhý propouštění odmítal. „Ne, a ani takový plán aktuálně nemáme. Udělám vše pro to, aby se to nedělo. Je to extrémně destruktivní věc. Může zbořit roky budovanou kulturu,“ uvedl s tím že se to ale může stát a že to případně bude poslední možnost, jak situaci řešit.

Společnost, kterou v roce 2012 založil se svými společníky Oliver Dlouhý, ohlásila poslední investici v roce 2022, kdy od neznámého fondu získala ve formě konvertibilního dluhopisu 2,5 miliardy korun. Ve stejném roce Kiwi.com utržilo zhruba šest miliard a vykázalo ztrátu téměř půl miliardy korun.

Technologický sektor po celém světě prochází v posledních dvou letech značným snižováním počtu zaměstnanců. Americké korporace jako Alphabet, Meta, Microsoft a další v lednu oznámily záměr propustit 24 tisíc lidí, což je nejvíce od loňského března. Řada technologických firem se snaží co nejvíce umenšit náklady, aby byly atraktivní pro investory, a zároveň se pokouší zavést do interních systémů prvky umělé inteligence, které mohou část propuštěných zaměstnanců nahradit.