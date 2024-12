Český kyberdiplomat se dostal do vedení organizace Trumpova protičínského jestřába

Keith Krach je úspěšný podnikatel a manažer. Spoluzaložil softwarovou firmu Ariba, kterou později za 4,3 miliardy dolarů koupil německý obr SAP. Deset let byl prezidentem a ředitelem společnosti DocuSign, globálního standardu v elektronických podpisech. Pak se vrhnul do politiky. Byl náměstkem ministra zahraničí během první Trumpovy prezidentské éry, kde se mimo jiné stal jestřábem v boji proti Huawei a dalším technologiím z Číny. Krach se vyvinul v jednu z nejvlivnějších osob v technologické diplomacii. Do správní rady svého nového vlivového projektu si nyní vybral i bývalého českého kyberdiplomata při NATO a hlavního poradce ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Romana Pačku.