Před lety změnil český startup Mews strategii a začal ve velkém skupovat firmy, se kterými do té doby soupeřil. Nyní za blíže nespecifikovanou částku kupuje americkou společnost Frontdesk Anywhere, která hotelům a restauracím poskytuje systém pro jejich správu. Jedná se už o osmou akvizici ze strany českého startupu.

Spojené státy označuje tuzemská firma dlouhodobě za klíčové teritorium pro svůj další rozvoj, obecně český startup cílí prozatím zejména na západní trhy. Na nich hotelům nabízí cloudový systém pro hotely a pohostinství. „Začlenění Frontdesku Anywhere posiluje naše portfolio, podporuje úsilí v Severní Americe, kde jsme v minulém roce zaznamenali nejrychlejší růst, ale i touhu změnit technologické prostředí hotelů na tomto kontinentu,“ uvedl zakladatel společnosti Mews Richard Valtr.

Hodnota transakce není známá, podle veřejně dostupných zdrojů by se tržby společnosti Frontdesk Anywhere měly pohybovat kolem šesti milionů dolarů ročně, v přepočtu zhruba 140 milionů korun. Firma byla založena už v roce 2009, je tedy jednou ze stálic na trhu cloudových systémů pro správu hotelů.

„Frontdesk Anywhere má za sebou neuvěřitelnou cestu transformace pohostinství. Spolupracovali jsme s některými z nejprogresivnějších hotelových firem a řetězců. Teď díky spojení s Mew máme příležitost dále pracovat na evoluci odvětví,“ uvedl Joe Kiernan, který společnost sídlící v San Francisku založil a dosud ji řídí.

Mews nezveřejňuje interní údaje o výši tržeb, nicméně uvádí, že v minulém roce počet klientů překročil pět tisíc a přes platební bránu Mews Payments proteklo přes pět miliard dolarů. Na konci roku 2022 firma nabrala čtyřmiliardovou investici, tedy jeden z největších obnosů, který se kdy původně českému startupu podařilo získat. V současné době vedení Mews uvažuje o dalším investičním kole.

„Máme teď nějaké nabídky od stávajících investorů, tak uvidíme. Ale pokud bychom chtěli a trh se vyvíjel tak, jak předpokládáme, tak bychom nemuseli. Ale zase je dobré růst rychleji, když naše konkurence spíše tápe,“ uvedl v nedávném rozhovoru pro e15 zakladatel Mews Richard Valtr a dodal, že aktuální strategií Mews je každý rok koupit dvě až tři firmy. „Vždy se díváme na to, jak rychle bychom to dokázali vyvíjet sami, jaké by nás to stálo úsilí. Zkoušíme být hodně disciplinovaní v tom, jak se koukat na obchodní možnosti,“ popsal.

Dlouhodobá vize Valtra je taková, že postupem času dojde k rozšíření hotelových služeb i do běžného života. „Vidím to tak, že na konci dekády všechna místa, kde žijí lidé, budou mít kolem sebe tolik služeb, že vše bude vypadat jako hotel. To, že si sami uklízíme, žehlíme nebo pereme, se časem přesune do kategorie asistovaného života,“ předpokládá.