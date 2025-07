V automobilce Tatra, jedné z nejznámějších českých značek, drží CSG 65 a Promet Group 35 procent akcií. Část sbírky získali Jaroslav Strnad, tehdejší majitel CSG, a René Matera, majitel Promet Group, spolu s automobilkou Tatra, do které vstoupili v roce 2013. Tatra tehdy byla na dně: Trpěla nedostatkem peněz i zakázek a byla těžce podinvestovaná.

Přestože prioritou bylo přežití automobilky a její podnikatelský restart, oba akcionáři od počátku věnovali pozornost historickému odkazu Tatry. Věděli, že právě tradice je tím, co jí pomáhá budovat pověst. Denisa Materová, dcera Reného Matery a členka představenstva Promet Group, vzpomíná: „Tátové spolu s Tatrou nekoupili pouze firmu jako takovou, ale i její odkaz a dědictví. Táta často říká, že podnikání není jen o zisku, ale i o budování tradice. Český průmysl byl uznávaný po celém světě. Spousta významných značek bohužel zanikla. I proto musíme zvýrazňovat, co vše tady umíme. Tradice a historie jsou k nezaplacení. A přesně to jej, spolu s Jaroslavem, vedlo k tak silné podpoře tatrováckého dědictví, aby bylo přístupné i dalším generacím.“ Cisterna Tatra 111 | Zdroj: Archív tatra

Tatra v prvních letech po vstupu českých vlastníků neměla peněz nazbyt. Přesto si oba akcionáři dali předsevzetí, že do historie Tatry, a tedy i do její sbírky veteránů, budou investovat čas a prostředky. Nešlo jenom o automobily: Součástí sbírky je i jediná česká národní technická památka v kategorii kolejových vozidel, motorový vůz Slovenská strela, který ve zlatých časech První republiky urazil po kolejích vzdálenost mezi Prahou a Bratislavou v čase, jaký dokázalo dotáhnout až v tomto tisíciletí Pendolino.

Péče o historický odkaz Tatry se postupně rozdělila do několika konkrétních oblastí. "Nejdříve jsme začali rozšiřovat sbírku veteránů, zejména o nákladní vozidla, protože dosud ve sbírce dominovala auta osobní, která jsou sice nádhernou součástí historie, ale Tatra je už nevyrábí. Velkou část sbírky nákladních vozů vykoupili tátové od pana Hlacha se slibem vytvoření důstojného místa. To se ve spolupráci s Moravskoslezským krajem povedlo a spustili jsme výstavbu úplně nového tatrováckého muzea, které je věnováno primárně nákladním a užitkovým vozidlům. V neposlední řadě začal projekt rekonstrukce Slovenské strely, která při našem vstupu do Tatry stála v nedobrém stavu pod přístřeškem před tatrováckým muzeem a byla asi nejpokoušenějším exponátem ve sbírce,“ říká Denisa Materová.

Slovenská strela je nyní zrekonstruovaná do původního stavu a homologovaná pro provoz na současné železnici. Do Kopřivnice se vrátila po vlastní ose po dvouleté rekonstrukci v květnu 2021, a to do speciálně postaveného depa. A to stojí před novým Muzeem nákladních automobilů Tatra, které bylo slavnostně otevřeno v budově bývalé tatrovácké slévárny v listopadu 2021.

Kopřivnice je tak dnes turistickým cílem pro milovníky průmyslové historie, kteří můžou navštívit původní muzeum Tatry věnované hlavně osobním automobilům, již zmíněné Muzeum nákladních automobilů a sousedící pavilon, ve kterém je vystavená Slovenská strela, pokud zrovna není na cestách po českých kolejích.

Sbírka tatrováckých veteránů, kterou rodiny Strnadů a Materů prostřednictvím automobilky Tatra vlastní, dnes čítá 85 nákladních a 61 osobních vozidel. Většina z nich je vystavena pro veřejnost v obou muzeích.

Důležité je zmínit, že získáním veterána do sbírky práce obvykle nekončí. V současnosti probíhá v Tatře i u externích dodavatelů renovace pěti veteránů.

V obou rodinných firmách, které spoluvlastní Tatru, nastupuje nová generace. CSG vlastní od roku 2018 syn zakladatele Michal Strnad, ve vedení Promet Group se angažuje dcera Reného Matery Denisa i její bratr Radim. „Navazujeme na to, co dokázali naši tátové, kteří začali podnikat v devadesátých letech od nuly, vybudovali úspěšně velké průmyslové holdingy a tím podporují prosperitu země, kde žijeme. K tomu rozhodně patří i péče o historii. Kdybychom si nevážili historie a toho, co v podnikání dokázali naši předkové, ohrožujeme svou budoucnost. A veškeré předešlé úsilí by zaniklo,“ doplnila Materová.

Článek poprvé vyšel v roce 2024