ČEZ koupí podíl v britském Rolls-Royce, podepsali spolupráci o vývoji modulárních reaktorů

Polostátní energetická společnost ČEZ podepsala se společností Rolls-Royce SMR strategickou spolupráci na vývoji modulárních reaktorů. V britské firmě koupí zhruba 20procentní podíl, za který zaplatí jednotky miliard korun. Oznámili to v úterý premiér Petr Fiala (ODS) a zástupci obou společností. První tuzemský modulární reaktor by měl vzniknout v první polovině 30. let v Temelíně.

Spolupráce, která je připravována na několik desetiletí, počítá s tím, že ČEZ se bude přímo podílet na vývoji nové technologie modulárních reaktorů i na jejich výrobě v globálním měřítku. Nepůjde tak pouze o nákup nebo dodávku hotových zařízení.

„Je to důležitý okamžik k zajištění energetické bezpečnosti České republiky. Zároveň máme jedinečnou příležitost se podílet na nové technologii modulárních reaktorů. Nechceme technologie jen nakupovat, chceme se na jejich vývoji i výrobě také podílet,“ řekl k dohodě Fiala. Podle něj české firmy dostanou prostor nejen při vývoji zařízení, ale i v dodavatelských řetězcích.

Podle informací ČEZ je malý modulární reaktor od firmy Rolls-Royce SMR tlakovodní reaktor, který využívá aktivní i pasivní bezpečnostní prvky. Jeho elektrický výkon by měl být 470 megawattů, životnost reaktoru se počítá na nejméně 60 let.

ČEZ plánuje do roku 2050 postavit modulární reaktory o souhrnném výkonu tři gigawatty. Stávající elektrárny v Dukovanech a Temelíně mají každá výkon asi dva gigawatty. Modulární reaktory by podle dřívějšího vyjádření ČEZ měly sloužit především pro dodávky tepla a měly by vznikat například na území nynějších uhelných elektráren, například v Prunéřově nebo v Dětmarovicích. Cena modulárního reaktoru bude podle generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše obdobná jako u velkých bloků s tím, že bude poměrem odpovídat nižšímu výkonu modulárního reaktoru. ČEZ nyní připravuje stavbu dvou velkých reaktorů o výkonu každého přes 1000 MW v Dukovanech, náklady na jeden by při současných cenách měly podle vlády vyjít na 200 miliard korun.

Modulární reaktory je možné vyrábět sériově v továrnách a po jednotlivých blocích jich postupně víc soustředit na jednom místě. Podle expertů na jadernou energetiku se liší od velkých jaderných bloků především nižším výkonem a také rychlejší a jednodušší stavbou. Naopak provoz by mohl být podobný.

Stát na konci srpna se společností ČEZ uzavřel bezpečnostní smlouvu pro rozvoj malých a středních modulárních reaktorů. Dohoda má zajistit bezpečnostní zájmy státu při výběru budoucího partnera pro vývoj a výstavbu takových reaktorů v ČR. ČEZ tak například bude stát informovat o výběru dodavatele.

Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawattů (MW), jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech na Třebíčsku. V Dukovanech by korejská společnost KHNP měla postavit další dva reaktory. První z nich má být hotový v roce 2036.