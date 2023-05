Prodej Zásilkovny: Chceme růst, proto potřebujeme peníze, říká Kijonková | e15.cz

Pokud se podaří prodej mateřské společnosti logistické firmy Zásilkovna či vstup investorů do ní dotáhnout, bude to jedna z největších transakcí letošního roku. Společnost potřebuje investici proto, aby mohla dále růst, vysvětluje šéfka Zásilkovny Simona Kijonková.

„Se společníky jsme se rozhodli spustit přípravy na oslovení případných investorů pro vstup do skupiny Packeta,“ uvedla na sociální síti LinkedIn Kijonková. Společníků Packety je v tuto chvíli šest: Simona Kijonková a její manžel Jaromír Kijonka drží 48,6 procenta, druhý největší podíl má společnosti Notino Michala Zámce s 21 procenty. Po deseti procentech firmy vlastní bývalý programátor firmy Lukáš Bílek a podnikatel Martin Kukačka. Zbývající podíly drží Štěpán Chytka a jednatel společnosti Petr Vytisk.

Podle Kijonkové v současné chvíli teprve začala jednání o možném prodeji části firmy, výsledná transakce může tedy proběhnout až za několik měsíců. Z dosavadních vyjádření zatím není ani plně jasné, zda se bude jednat o případném vstupu investora, nebo jestli je ve hře prodej celé kompletní firmy.

„Dosud jsme si náš rozvoj a expanzi financovali z vlastních zdrojů. Narostli jsme ale do velikosti, kdy vyšší úroveň investic mohou zrychlit růst naší firmy, chceme se tak podívat na možnost získat finanční prostředky a know-how pro další rozvoj i z jiných zdrojů,“ vysvětluje Kijonková nutnost zisku externího kapitálu.

Zkušená podnikatelka přitom ještě v únoru pro deník E15 uvedla, že vstup investorů do skupiny Packeta není na místě. „Na vstup investorů je velmi špatná doba. Nikdy jsme to nevylučovali, ale zase jsme tomu nikdy nešli naproti, aktuálně není nic takového na stole. V investičním světě vnímám trochu ticho, všichni čekají, jak dopadne první kvartál. Čekají, co bude na prodej a kdo co nabídne,“ řekla tehdy Kijonková.

Situace v tuzemské e-commerce není ideální už téměř rok a půl, poprvé klesl objem tržeb internetových obchodů v prvním čtvrtletí loňského roku a od té doby se propad nezastavil. Za úvodní letošní kvartál se tržby českých e-shopů propadly o 13 procent, situace by se ale podle Tomáše Bravermana, který řídí srovnávač e-shopů Heureka, měla v květnu obrátit k lepšímu. „Zůstáváme optimističtí a očekáváme, že se trh v květnu vrátí k normálu. I přes současný pokles má e-commerce velký prostor k růstu,“ uvedl Braverman v dubnu při představování výsledků výkonu českého trhu. Pokud se předpoklad Heureky vyplní, mohlo by to hrát do karet Zásilkovně.

Kijonková zároveň odmítla spekulaci o tom, že by firma měla problémy s cash-flow, což by dle Hospodářských novin, které jako první o možném prodeji informovaly, měl být jeden z důvodů otevření Packety novým investorům. „Zároveň bych chtěla vyvrátit spekulace, že by Packeta měla někdy problémy s cash flow. Místo hledání senzace bych médiím doporučila studii našich finančních výkazů, které firma transparentně zveřejňuje,“ uvedla Kijonková s tím, že firma je v zisku od roku 2013.

Na trhu se mezitím objevily první spekulace, které se zabývají tím, kdo by mohl být možným kupcem logistické firmy. „Vzhledem k velikosti a významu Zásilkovny může být její eventuální koupě některým z dalších velkých hráčů již podnikajících v této oblasti ošidná,“ upozorňuje Radek Novák, vedoucí katedry logistiky na Fakultě podnikohospodářské VŠE. „Lze totiž předpokládat, že by tak došlo ke vzniku společnosti, která by, alespoň v rámci českého rybníku, získal výsadní postavení na českém trhu,“ říká. Podle něj tak nemusí jít o českého kupce, jako je například Alza, o které se v tomto kontextu mluví, ale do jednání se mohou zapojit i hráči ze zahraničí.

Zásilkovna původně vznikla v roce 2010 v Česku, postupně se rozrostla i do dalších evropských zemí pod názvem Packeta. Firma, kterou řídí Simona Kijonková, se zabývá logistikou v oblasti internetových obchodů, v současné době má přes 15 tisíc výdejních míst, včetně šesti tisíc výdejních boxů. V současné době pro celou skupinu pracují přes dva tisíce lidí, v minulém roce společnost utržila šest miliard korun.