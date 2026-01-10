Činnost loni ukončilo 48 tisíc podnikatelů, nejméně za tři roky
- V roce 2025 ukončilo činnost přibližně 48 tisíc podnikatelů.
- Celkem vzniklo přes 129 tisíc nových subjektů.
- Stavebnictví vykázalo silný růst.
Svou činnost ukončilo v roce 2025 zhruba 48 tisíc podnikatelů, o třetinu méně než v roce předchozím. Jde o nejnižší počet za tři roky. Vyplývá to z dat společnosti Saleskit, která spravuje on-line databázi českých firem.
V Česku loni vzniklo 129 280 nových ekonomických subjektů včetně osob samostatně výdělečně činných, společností s ručením omezeným, akciových společností a dalších, tedy podobně jako v roce 2024. Zásadnější meziroční rozdíl se ukazuje ve statistice zaniklých subjektů.
"Zatímco předloni svou činnost ukončilo téměř 100 tisíc firem a podnikatelů, v uplynulém roce to za srovnatelné období bylo méně než 80 tisíc. Podnikatelské prostředí v Česku si tak po náročných letech české ekonomiky, spojených s vysokou inflací, cenami energií i složitou geopolitickou situací, užívá určitou stabilitu," uvedl ředitel Saleskitu Tomáš Berger.
Z pohledu právní formy vedle živnostníků bylo loni nových také přes 33 společností s ručením omezeným, 2900 spolků, 156 družstev a 11 politických stran a hnutí. Ubylo naopak akciových společností, kterých bylo založeno 815. Po třech letech také vznikla jedna nová náboženská společnost.
OSVČ tvořily v loňském roce téměř dvě třetiny nově vzniklých ekonomických subjektů, nových živnostníků bylo registrováno přes 77 tisíc. Svoji činnost ukončilo v roce 2024 přes 70 tisíc OSVČ, v roce 2025 jich bylo 48 tisíc.
"Živnostníci za sebou mají poměrně turbulentní roky. Museli se potýkat s vysokou inflací, nedostatkem materiálu a jeho zdražováním, ale i administrativními a legislativními nároky v podobě zavádění datových schránek, což významně ovlivnilo 'životaschopnost‘ podnikatelů," řekl Berger.
Oborem, který dlouhodobě vykazuje největší rozkolísanost, bylo v loňském roce stavebnictví. V něm bylo založeno přes 16 tisíc nových subjektů a svoji činnost ukončilo 11 tisíc. Jde o výrazný rozdíl proti roku 2024, kdy se počet vzniklých a zaniklých subjektů v tomto oboru téměř shodoval.
"Například v roce 2023 ve stavebnictví zaniklo více než trojnásobné množství firem, které byly během roku založeny. To odráželo pokles stavební produkce a celkový vývoj ekonomiky, na jejíž stav je tento obor velmi citlivý. Stavebnictví navíc dlouhodobě trpí nedostatkem pracovníků. V posledních dvou letech se nicméně situace stabilizovala, a to i díky dotačním pobídkám a poklesu inflace," doplnil Berger.
Pro založení firmy si nejvíce podnikatelů zvolilo stejně jako v předchozích letech leden, naopak nejméně společností vzniklo na konci roku. Zajímavý je pohled na roky založení firem, které loni ukončily činnost. Na první místo se dostaly ty ze silného porevolučního ročníku 1991, následované nejmladšími do roku věku. Raritou jsou tři zaniklé subjekty, které byly založené v roce 1957. Šlo o dvě jednotná zemědělská družstva a jedno spotřební družstvo.